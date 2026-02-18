النائب ياسر قدح: توجيهات الرئيس السيسي بشأن المحليات قبلة حياة للتنمية وترسيخ لمبادئ الجمهورية الجديدة

أكد النائب ياسر منصور قدح، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن التوجيهات الأخيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ملف الإدارة المحلية، تعكس إرادة سياسية حقيقية لاستكمال بناء مؤسسات الدولة الدستورية، ونقلة نوعية في فلسفة الحكم المحلي في مصر.

وأوضح النائب ، أن تأكيد الرئيس على سرعة إنجاز قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المجالس المحلية، يعد استجابة مباشرة لتطلعات الشارع المصري، وخطوة ضرورية لتفعيل الرقابة الشعبية وضمان وصول الخدمات للمواطنين بأعلى جودة وكفاءة.

وأكد "قدح" أن التوجيهات الرئاسية تفتح الباب أمام جيل جديد من الكوادر الشابة والنسائية للمشاركة في صنع القرار المحلي، مما يضمن ضخ دماء جديدة قادرة على الابتكار والعمل الميداني، مشيرا إلى أن تطبيق اللامركزية التي وجه بها الرئيس، سيمنح المحافظات مرونة أكبر في إدارة مواردها الذاتية وتوجيهها للمشروعات ذات الأولوية لكل إقليم، مما يخفف العبء عن كاهل المركزية الإدارية.

اعتبر عضو مجلس النواب أن وجود مجالس محلية منتخبة هو الضمانة الأقوى لمكافحة أي صور من صور البيروقراطية أو الفساد في الوحدات المحلية، حيث سيعمل العضو المحلي كحلقة وصل مباشرة ورقيب ميداني على أداء الأجهزة التنفيذية.

وأكد قدح على ضرورة ترجمة هذه التوجيهات إلى واقع ملموس يلمسه المواطن، مشدداً على أن "الجمهورية الجديدة" تُبنى بتمكين المواطن من إدارة شؤونه المحلية والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة.