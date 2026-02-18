قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري
بـ ‏7 مقاعد.. ‏5 سيارات عائلية زيرو في مصر
أول ليلة في رمضان.. صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر | بث مباشر
إيقاف ألميدا مدرب إشبيلية 7 مباريات بعد واقعة ألافيس
موقف مالكوم من مباراة الهلال والاتحاد بالدوري السعودي
صور فضائية ترصد دفن مداخل أنفاق وإصلاح قواعد صواريخ إيرانية وسط توتر مع واشنطن وتل أبيب |شاهد
بـ الفانوس .. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية ساحرة
حماة الوطن: مشروع قانون الإدارة المحلية يترجم توجيهات الرئيس لخطوات تشريعية واضحة
صلاة التراويح | هل الأفضل أدؤها في المسجد أم المنزل؟.. أزهري يوضح
عقوبة تعطيل المرور في القانون .. احذر الحبس والغرامة
المقاولون العرب يُبرم شراكة مع مشروع World Football Track لدعم الاحتراف الخارجي للناشئين
الركاب ينجون بأعجوبة .. سقوط ميكروباص في حفرة عميقة بالزاوية | صور مؤسفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النائب ياسر قدح: توجيهات الرئيس السيسي بشأن المحليات قبلة حياة للتنمية وترسيخ لمبادئ الجمهورية الجديدة

النائب ياسر قدح
النائب ياسر قدح
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب ياسر منصور قدح، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن التوجيهات الأخيرة  الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ملف الإدارة المحلية، تعكس إرادة سياسية حقيقية لاستكمال بناء مؤسسات الدولة الدستورية، ونقلة نوعية في فلسفة الحكم المحلي في مصر.

وأوضح النائب ، أن تأكيد  الرئيس على سرعة إنجاز قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المجالس المحلية، يعد استجابة مباشرة لتطلعات الشارع المصري، وخطوة ضرورية لتفعيل الرقابة الشعبية وضمان وصول الخدمات للمواطنين بأعلى جودة وكفاءة.

وأكد "قدح" أن التوجيهات الرئاسية تفتح الباب أمام جيل جديد من الكوادر الشابة والنسائية للمشاركة في صنع القرار المحلي، مما يضمن ضخ دماء جديدة قادرة على الابتكار والعمل الميداني، مشيرا  إلى أن تطبيق اللامركزية التي وجه بها الرئيس، سيمنح المحافظات مرونة أكبر في إدارة مواردها الذاتية وتوجيهها للمشروعات ذات الأولوية لكل إقليم، مما يخفف العبء عن كاهل المركزية الإدارية.

 اعتبر عضو مجلس النواب أن وجود مجالس محلية منتخبة هو الضمانة الأقوى لمكافحة أي صور من صور البيروقراطية أو الفساد في الوحدات المحلية، حيث سيعمل العضو المحلي كحلقة وصل مباشرة ورقيب ميداني على أداء الأجهزة التنفيذية.

وأكد قدح على ضرورة ترجمة هذه التوجيهات إلى واقع ملموس يلمسه المواطن، مشدداً على أن "الجمهورية الجديدة" تُبنى بتمكين المواطن من إدارة شؤونه المحلية والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة.

النائب ياسر قدح الرئيس السيسي المحليات الرئيس عبد الفتاح السيسي إرادة سياسية الدولة الدستورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

صورة أرشيفية

الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

مكان الواقعة

إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

ترشيحاتنا

فعاليات «أسبوع الدعوة الإسلاميَّة السابع عشر»

البحوث الإسلامية يختتم أسبوع الدعوة الإسلامية السابع عشر بجامعة الأقصر

موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "رمضان شهر الإرادة والكرم"

نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك

نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك

بالصور

بـ ‏7 مقاعد.. ‏5 سيارات عائلية زيرو في مصر

سيارات عائلية
سيارات عائلية
سيارات عائلية

كيف تنظف الكبد بالزبيب والماء في يومين فقط؟

كيف تنظفون كبدكم بالزبيب والماء في يومين فقط
كيف تنظفون كبدكم بالزبيب والماء في يومين فقط
كيف تنظفون كبدكم بالزبيب والماء في يومين فقط

مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم
مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم
مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة
التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة
التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد