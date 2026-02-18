قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا يحدث في أول ليلة في رمضان؟ 5 عجائب ونفحات ربانية للصائمين
روبيو يتوجه إسرائيل لبحث ملف إيران مع نتنياهو.. وتعزيزات عسكرية أمريكية جاهزة للانتشار في مارس
طقس أول أيام رمضان في مصر.. برودة شديدة صباحا ورياح وأمواج مضطربة
دوري أبطال أوروبا .. كلوب بروج يتعادل مع أتليتكو مدريد في الوقت القاتل 3-3
أرسنال يسقط في فخ التعادل أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
اليوم.. صرف المساندة الإضافية لأسر تكافل وكرامة
تيشيرت الراحل محمد صبري يظهر في مسلسل «سوا سوا» .. شاهد
محمود عامر يشارك محمد صبحي في مرفوع مؤقتا من الخدمة على شبكات الإذاعة
إيناس مكي عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا : ماشية ورا نصيحة الشيخ الشعراوي | خاص
فياريال يفوز على ليفانتي بهدف في الدوري الإسباني
4 ثمار تجنيها بحفظ قلبك في طريق الله.. روشتة البابا تواضروس لحياة تفيض بالسلام والمحبة
الصومال: تهجير جماعي غير مسبوق في الضفة.. ونرفض تغيير هوية الأرض الفلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حائزو الحيوانات الخطرة أمام التزامات صارمة وغرامات مالية ضخمة

الكلاب
الكلاب
حسن رضوان

ألزم قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب أصحابها بمجموعة من الضوابط الصارمة لحماية المجتمع، شملت توفير الرعاية البيطرية والتحصينات اللازمة، وإبقاء سجلات طبية دقيقة لكل حيوان، إلى جانب توفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة.

وينص القانون على معاقبة المخالفين بغرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف و500 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حال تعدد الحيوانات أو تكرار المخالفات.

 كما يشمل العقاب أي شخص يحرض كلبًا على مهاجمة المارة، حتى لو لم ينجم عن ذلك أي ضرر.

 التزامات حائزي الحيوانات الخطرة

وجاءت المادة الخامسة من القانون لتحدد التزامات حائزي الحيوانات الخطرة، بما في ذلك توفير الغذاء الكافي، واتباع اشتراطات السلطة المختصة في أماكن الإيواء، وضمان تحصين الحيوانات ضد الأمراض المحددة.

ويهدف القانون إلى تحقيق توازن بين حقوق المواطنين وسلامتهم من جهة، وحقوق حائزي الحيوانات في رعاية حيواناتهم من جهة أخرى، مع تعزيز الانضباط والرقابة على هذا النشاط للحد من الحوادث والمخاطر.

حيازة الحيوانات غرامات مالية ضخمة الكلاب المجتمع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

مكان الواقعة

إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

حالة الطقس

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الجمعة وحتى الثلاثاء 24 فبراير

فتحي سند

فتحي سند ينتقد بيان الزمالك: أين الإجراءات؟

المحامية المحني عليها

حكم تمكين يتحول إلى مأساة| أسر المتهمين تكشف مفاجآت جديدة في سقوط محامية من شرفة منزل بالدقهلية

دعاء الليلة الأولى من رمضان

دعاء الليلة الأولى من رمضان.. 3 أدعية قالها النبي لا تغفل عنها

خوسيه ريبيرو

تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا

ترشيحاتنا

النائب العام

النيابة العامة تباشر التحقيقات في مقتل محامية سمنود

ارشيفيه

تفحمت الجثتان.. مصرع شابين وإصابة ثلاثة آخرين إثر اشتعال موتوسيكلات بالدقهلية

المتهم

القبض على شخص إدعى تعدى ضابط شرطة عليه

بالصور

عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان

عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان..
عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان..
عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان..

3 أنواع خضار تمنع العطش في سحور رمضان

العطش
العطش
العطش

حبة من التفاح على السحور تقضى على الشعور بالجوع

حبة من التفاح على السحورتقضى على الشعور بالجوع
حبة من التفاح على السحورتقضى على الشعور بالجوع
حبة من التفاح على السحورتقضى على الشعور بالجوع

محافظ الشرقية يتابع رفع الإشغالات وانتظام الباعة بأماكنهم في الزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

إفراج حقيقي

إفراج حقيقي .. عمرو سعد يطلق مبادرة إنسانية مع مسلسله الجديد لدعم الغارمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد