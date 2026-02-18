حائزو الحيوانات الخطرة أمام التزامات صارمة وغرامات مالية ضخمة

ألزم قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب أصحابها بمجموعة من الضوابط الصارمة لحماية المجتمع، شملت توفير الرعاية البيطرية والتحصينات اللازمة، وإبقاء سجلات طبية دقيقة لكل حيوان، إلى جانب توفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة.

وينص القانون على معاقبة المخالفين بغرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف و500 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حال تعدد الحيوانات أو تكرار المخالفات.

كما يشمل العقاب أي شخص يحرض كلبًا على مهاجمة المارة، حتى لو لم ينجم عن ذلك أي ضرر.

التزامات حائزي الحيوانات الخطرة

وجاءت المادة الخامسة من القانون لتحدد التزامات حائزي الحيوانات الخطرة، بما في ذلك توفير الغذاء الكافي، واتباع اشتراطات السلطة المختصة في أماكن الإيواء، وضمان تحصين الحيوانات ضد الأمراض المحددة.

ويهدف القانون إلى تحقيق توازن بين حقوق المواطنين وسلامتهم من جهة، وحقوق حائزي الحيوانات في رعاية حيواناتهم من جهة أخرى، مع تعزيز الانضباط والرقابة على هذا النشاط للحد من الحوادث والمخاطر.