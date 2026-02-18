قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال الأحمر المصري: قافلة «زاد العزة» الـ 141 تحمل 6 آلاف طن مساعدات لغزة
رئيسا الوفدين الروسي والأوكراني يعقدان اجتماعًا مغلقًا في جنيف وسط استمرار المفاوضات
تشكيل أرسنال أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
أول ليلة في رمضان.. 5 عبادات بعد صلاة التراويح لا تفوت أجرها
رسميا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
أستاذ تفسير: نسلط الضوء على أسرار القرآن في نورانيات قرآنية.. والفكرة طرحها النائب محمد أبوالعينين|فيديو
قوات الإحتلال تحتجز ناشط مقدسي وتمنعه من أداء صلاتي العشاء والتروايح
غداً الخميس.. بدء صرف المساندة النقدية الرمضانية لـ "تكافل وكرامة" والفئات المستحقة
مسلسل الست موناليزا الحلقة الأولى.. مي عمر تكتشف حقيقة أحمد مجدي بعد زواجهما
تهنئة رمضان 2026 .. أجمل 110 رسائل مكتوبة لا تنس أحبابك| صور
مفاجأة رمضان 2026.. 3 ساعات صيام في أقصى الشمال و14.5 ساعة في الجنوب
مسلسل رأس الأفعى الحلقة الأولى.. أمير كرارة يداهم وكرا للإرهابيين وانضمام محمود عزت للجماعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

صيام مريض الضغط مرهون بسلامة الكلى .. وتحذيرات طبية من تأثير تلك الأدوية

الصيام
الصيام
محمد البدوي

مع اقتراب المواسم الدينية، تتجدد تساؤلات مرضى الضغط حول مدى قدرتهم على الصيام دون تعريض صحتهم لمضاعفات خطيرة.

تحديد القرار المناسب

 وبين الآراء المتباينة، يظل الرأي الطبي هو الفيصل في تحديد القرار المناسب لكل حالة على حدة، فليس كل مريض ضغط ممنوعًا من الصيام، كما أن الأمر لا يُحسم بتشخيص المرض فقط، بل يرتبط بحالة الأعضاء الحيوية ومدى استقرارها، خاصة وظائف الكلى.

معايير واضحة لضمان سلامة المرضى

 وفي هذا السياق، أوضح الدكتور حسام موافي رؤية طبية دقيقة تحسم الجدل وتضع معايير واضحة لضمان سلامة المرضى.

القرار على تقييم حالته الصحية

وأكد أستاذ طب الحالات الحرجة أن مريض الضغط لا يُمنع من الصيام لمجرد إصابته بالمرض، وإنما يتوقف القرار على تقييم حالته الصحية وتأثر أعضائه الحيوية، مشيرًا إلى أن الامتناع عن الصيام يصبح ضروريًا إذا كانت الأدوية المستخدمة تؤثر على وظائف الكلى.

أدوية علاج الضغط

وأوضح خلال استضافته في برنامج «لعلهم يفقهون» مع الشيخ خالد الجندي على قناة DMC، أن بعض أدوية علاج الضغط قد يكون لها تأثيرات سلبية على الكلى، وهو ما يستوجب الحذر الشديد والمتابعة الطبية المنتظمة.

وأشار إلى ضرورة تصحيح مفهوم شائع بين المرضى، وهو الاعتقاد بوجود دواء للضغط بلا آثار جانبية، مؤكدًا أن جميع أدوية الضغط لها تأثيرات جانبية بنسب متفاوتة، ولم يتم حتى الآن التوصل إلى علاج خالٍ تمامًا من المضاعفات.

وبيّن أن هذه الآثار قد تشمل مشكلات مثل التأثير على القدرة الجنسية لدى الرجال، أو التسبب في السعال، أو الشعور بالاختناق، أو زيادة التعرق، أو تورم القدمين، مشددًا على أن اختلاف الأعراض يرتبط بطبيعة كل دواء واستجابة كل مريض.

الفيصل في مسألة صيام مريض الضغط

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الفيصل في مسألة صيام مريض الضغط هو مدى تأثر وظائف الكلى، فإذا ثبت وجود تأثير عليها، يصبح الإفطار ضرورة للحفاظ على الصحة وتجنب المضاعفات الخطيرة.

الصيام مرضى الضغط مرضى السكري صيام رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

مكان الواقعة

إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

أرشيفية

بعد مقـ.ـتل محامية الدقهلية.. محام ينجو من حرق مكتبه بالجيزة

صلاة التراويح

تبدأ الليلة.. كيفية صلاة التراويح بالطريقة الصحيحة

الأهلي

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الجونة في بطولة الدوري المصري

ترشيحاتنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين المجفف فى السحور والافطار؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين المجفف فى السحور والافطار؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين المجفف فى السحور والافطار؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين المجفف فى السحور والافطار؟

بيدمر آثار الحلويات والدهون .. مشروب رمضاني مدمر للسكري والكوليسترول

الكوليسترول
الكوليسترول
الكوليسترول

بـ ‏7 مقاعد.. ‏5 سيارات عائلية زيرو في مصر

سيارات عائلية
سيارات عائلية
سيارات عائلية

كيف تنظف الكبد بالزبيب والماء في يومين فقط؟

كيف تنظفون كبدكم بالزبيب والماء في يومين فقط
كيف تنظفون كبدكم بالزبيب والماء في يومين فقط
كيف تنظفون كبدكم بالزبيب والماء في يومين فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد