صيام مريض الضغط مرهون بسلامة الكلى .. وتحذيرات طبية من تأثير تلك الأدوية

مع اقتراب المواسم الدينية، تتجدد تساؤلات مرضى الضغط حول مدى قدرتهم على الصيام دون تعريض صحتهم لمضاعفات خطيرة.

تحديد القرار المناسب

وبين الآراء المتباينة، يظل الرأي الطبي هو الفيصل في تحديد القرار المناسب لكل حالة على حدة، فليس كل مريض ضغط ممنوعًا من الصيام، كما أن الأمر لا يُحسم بتشخيص المرض فقط، بل يرتبط بحالة الأعضاء الحيوية ومدى استقرارها، خاصة وظائف الكلى.

معايير واضحة لضمان سلامة المرضى

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور حسام موافي رؤية طبية دقيقة تحسم الجدل وتضع معايير واضحة لضمان سلامة المرضى.

القرار على تقييم حالته الصحية

وأكد أستاذ طب الحالات الحرجة أن مريض الضغط لا يُمنع من الصيام لمجرد إصابته بالمرض، وإنما يتوقف القرار على تقييم حالته الصحية وتأثر أعضائه الحيوية، مشيرًا إلى أن الامتناع عن الصيام يصبح ضروريًا إذا كانت الأدوية المستخدمة تؤثر على وظائف الكلى.

أدوية علاج الضغط

وأوضح خلال استضافته في برنامج «لعلهم يفقهون» مع الشيخ خالد الجندي على قناة DMC، أن بعض أدوية علاج الضغط قد يكون لها تأثيرات سلبية على الكلى، وهو ما يستوجب الحذر الشديد والمتابعة الطبية المنتظمة.

وأشار إلى ضرورة تصحيح مفهوم شائع بين المرضى، وهو الاعتقاد بوجود دواء للضغط بلا آثار جانبية، مؤكدًا أن جميع أدوية الضغط لها تأثيرات جانبية بنسب متفاوتة، ولم يتم حتى الآن التوصل إلى علاج خالٍ تمامًا من المضاعفات.

وبيّن أن هذه الآثار قد تشمل مشكلات مثل التأثير على القدرة الجنسية لدى الرجال، أو التسبب في السعال، أو الشعور بالاختناق، أو زيادة التعرق، أو تورم القدمين، مشددًا على أن اختلاف الأعراض يرتبط بطبيعة كل دواء واستجابة كل مريض.

الفيصل في مسألة صيام مريض الضغط

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الفيصل في مسألة صيام مريض الضغط هو مدى تأثر وظائف الكلى، فإذا ثبت وجود تأثير عليها، يصبح الإفطار ضرورة للحفاظ على الصحة وتجنب المضاعفات الخطيرة.