صيام رمضان 2026.. تحذير من الإفطار على الوجبات السريعة والمصنعة

أصدر المركز القومي للبحوث سلسلة نشرات توعوية حول التغذية الصحية في شهر رمضان، تهدف إلى مساعدة الصائمين على اتباع نظام غذائي متوازن يحافظ على طاقتهم وصحتهم خلال ساعات الصيام الطويلة.

وفي أحدث هذه النشرات، قدمت الدكتورة علا عبد المطلب محمد مهاود، أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية الطبية بقسم الهرمونات بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية، مجموعة من الإرشادات المهمة لتجنب الأطعمة التي قد تؤثر سلبًا على صحة الصائمين، خاصة عند الإفطار.

أطعمة يُنصح بتجنبها خلال رمضان

الوجبات السريعة والمصنّعة

حذّرت الدكتورة من الإفراط في تناول الوجبات الجاهزة والمصنّعة، لاحتوائها على سعرات حرارية عالية بلا قيمة غذائية، بالإضافة إلى الدهون غير الصحية والكربوهيدرات المكررة وكميات كبيرة من السكريات المضافة، ما يرهق الجسم ويؤثر على الطاقة.

الأطعمة الغنية بالسكريات

ينصح بتقليل الحلويات والكعك قدر الإمكان، لتجنب ارتفاع مستويات السكر بشكل سريع يليه هبوط مفاجئ للطاقة والشعور بالتعب.

المشروبات الغنية بالكافيين

شددت على الحد من القهوة والشاي والمشروبات الغازية، لأن الكافيين مدر للبول ويزيد فقدان السوائل، ما قد يفاقم شعور العطش أثناء الصيام.

الأطعمة المالحة

كما يُنصح بالابتعاد عن الأطعمة الغنية بالصوديوم مثل المكسرات المملحة، البطاطس المقلية، الشوربات الجاهزة والمخللات، حيث تؤدي إلى زيادة الشعور بالعطش نتيجة اختلال توازن الأملاح في الجسم.

نصائح عامة للصائمين

أكدت الدكتورة علا عبد المطلب، أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية الطبية، أيضُا على ضرورة اتباع النصائح التالية للحصول على صيام صحي والمحافظة على الجسم: