الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

صيام رمضان 2026.. تحذير من الإفطار على الوجبات السريعة والمصنعة

صيام رمضان 2026.. تحذير من الإفطار على الوجبات السريعة والمصنّعة
صيام رمضان 2026.. تحذير من الإفطار على الوجبات السريعة والمصنّعة
ولاء خنيزي

أصدر المركز القومي للبحوث سلسلة نشرات توعوية حول التغذية الصحية في شهر رمضان، تهدف إلى مساعدة الصائمين على اتباع نظام غذائي متوازن يحافظ على طاقتهم وصحتهم خلال ساعات الصيام الطويلة.

وفي أحدث هذه النشرات، قدمت الدكتورة علا عبد المطلب محمد مهاود، أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية الطبية بقسم الهرمونات بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية، مجموعة من الإرشادات المهمة لتجنب الأطعمة التي قد تؤثر سلبًا على صحة الصائمين، خاصة عند الإفطار.

أطعمة يُنصح بتجنبها خلال رمضان

الوجبات السريعة والمصنّعة
حذّرت الدكتورة من الإفراط في تناول الوجبات الجاهزة والمصنّعة، لاحتوائها على سعرات حرارية عالية بلا قيمة غذائية، بالإضافة إلى الدهون غير الصحية والكربوهيدرات المكررة وكميات كبيرة من السكريات المضافة، ما يرهق الجسم ويؤثر على الطاقة.

الأطعمة الغنية بالسكريات
ينصح بتقليل الحلويات والكعك قدر الإمكان، لتجنب ارتفاع مستويات السكر بشكل سريع يليه هبوط مفاجئ للطاقة والشعور بالتعب.

المشروبات الغنية بالكافيين
شددت على الحد من القهوة والشاي والمشروبات الغازية، لأن الكافيين مدر للبول ويزيد فقدان السوائل، ما قد يفاقم شعور العطش أثناء الصيام.

الأطعمة المالحة
كما يُنصح بالابتعاد عن الأطعمة الغنية بالصوديوم مثل المكسرات المملحة، البطاطس المقلية، الشوربات الجاهزة والمخللات، حيث تؤدي إلى زيادة الشعور بالعطش نتيجة اختلال توازن الأملاح في الجسم.

نصائح عامة للصائمين

أكدت الدكتورة علا عبد المطلب، أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية الطبية، أيضُا على ضرورة اتباع النصائح التالية للحصول على صيام صحي والمحافظة على الجسم:

  • وجبة السحور: ضرورية للحفاظ على طاقة الجسم؛ ويفضل تناولها قبل أذان الفجر بوقت قصير لتقليل فترة الانقطاع عن الطعام.
  • وجبة الإفطار: يجب أن تكون متوازنة، تبدأ بعدد فردي من التمر وكوب ماء، يليه حساء خفيف قليل الدهون والأملاح، ثم طبق من السلطة. يُنصح بتناول الطعام ببطء لمدة 20 دقيقة على الأقل لتجنب الإفراط.
  • الحد من الحلويات الرمضانية: واستبدالها بالمكسرات غير المملحة أو الفواكه الطازجة أو المجففة لدعم الهضم وتعزيز الشبع.
  • شرب السوائل: تناول 2 إلى 3 لترات من الماء يوميًا بين الإفطار والسحور لتجنب الجفاف، مع تقليل المشروبات الغنية بالكافيين.
  • ممارسة الرياضة: ممارسة التمارين لمدة 30 دقيقة على الأقل بعد الإفطار بساعتين، لتعزيز اللياقة البدنية وحرق الدهون.
رمضان 2026 رمضان صيام رمضان 2026 صيام رمضان الإفطار في رمضان نصائح للإفطار في رمضان المركز القومي للبحوث

