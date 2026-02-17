7 طرق للتحكم في الوزن خلال شهر رمضان 2026| تعرف عليها

الحفاظ على الوزن الصحي خلال شهر رمضان 2026 من التحديات التي يواجهها الكثيرون، إذ يعتمد ذلك أساسًا على نوعية الطعام بعد الإفطار ومستوى النشاط البدني، فالإفراط في تناول الأطعمة الدسمة مع قلة الحركة قد يؤدي إلى زيادة الوزن، كما تؤثر عوامل صحية أخرى على ذلك، إلا أن اتباع بعض النصائح يمكن أن يساعد على التحكم في الوزن بشكل فعال وذلك وفقًا لما نشره موقع timesofindia

أهمية شرب الماء

الماء هبة الطبيعة التي تحافظ على رطوبة الجسم طوال اليوم، ويعد شربه بكميات مناسبة في غير أوقات الصيام أفضل وسيلة للحفاظ على اللياقة البدنية، إذ يعوض نقص السوائل أثناء الصيام ويعزز وظائف الجسم الحيوية.

ترتيب الوجبة بعد الإفطار

بعد يوم كامل من الصيام، يكون الإفطار أكثر وجبات اليوم ترقبًا، وغالبًا ما يكون الطعام غنيًا بالسعرات الحرارية لتلبية احتياجات الصائمين، لذا يُنصح بالبدء بالفواكه أو السلطات أو الحساء قبل تناول الأطعمة الدسمة، فهذا يساعد على شبع الجوع تدريجيًا ويقلل من تراكم الدهون في منطقة البطن.

التحكم في كميات الطعام

تجنب الإفراط في تناول الطعام هو سر التحكم المستدام في الوزن، ومن الأفضل تحضير وجبات صغيرة للاستمتاع بكل ما لذ وطاب باعتدال، فهذا يمنع زيادة الوزن بعد يوم طويل من الصيام.

تجنب المشروبات المحلاة والعصائر المعلبة

يلجأ البعض إلى المشروبات الغازية والمحلاة لإرواء العطش بسرعة، إلا أن هذا يؤدي إلى الانتفاخ ويقلل من كفاءة حرق السعرات الحرارية، لذا يُفضل تناول العصائر الطازجة التي تحتوي على الكمية المناسبة من العناصر الغذائية والألياف، مما يساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي.

اختيار الطعام بحكمة

تلعب نوعية الطعام دورًا رئيسيًا في الحفاظ على الوزن والصحة خلال رمضان، لذلك يُنصح بتناول الأطعمة الصحية مثل منتجات الألبان قليلة الدسم، واللحوم الخالية من الدهون، والخضراوات الطازجة، والحبوب الكاملة، فهذا يعزز الشعور بالشبع دون زيادة الدهون في الجسم.

طرق الطهي الصحية

لتقليل السعرات الحرارية، يُنصح باستخدام طرق طهي صحية مثل الشوي أو التحميص أو الخبز بدلًا من القلي، فالكثيرون يميلون لتحضير الأطباق الدسمة المقلية على الإفطار، مما يزيد من الوزن ويقلل الاستفادة الصحية من الطعام.

ممارسة الرياضة بانتظام

الصيام دون طعام أو شراب قد يسبب شعورًا بالضعف، لذا يُنصح بممارسة تمارين رياضية خفيفة للحفاظ على اللياقة البدنية، وأفضل وقت للتحكم في الوزن هو المشي بعد وجبة العشاء، إذ يساعد على تحسين عملية الهضم وتنشيط الجسم.