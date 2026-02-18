كيف تتجنب العطش أثناء الصيام؟.. ابتعد عن هذه المشروبات في السحور

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل الآليات لضبط السوق والأسعار.. وهذه عقوبة رفع سعر السلع
مفتي الجمهورية يبحث مع وفد جامعة العلوم الإسلامية بماليزيا التعاون في تدريب المفتين
11.5 مليون مستفيد.. موعد صرف معاشات مارس 2026
مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة بالتوسع في افتتاح منافذ أهلاً رمضان
مبنتهددش.. الأهلي يرفض الإستجابة لمطالب ريبيرو وشكوي الفيفا
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء.. فيديو
ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك مع بداية رمضان
تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا
بعد لقاء نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
وكالة الطاقة الذرية: مستعدون لتقديم الدعم لإيران
بعد شائعة إجازة الأربعاء والخميس لطلاب المدارس.. تعرف على عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
عواصف عنيفة تضرب اليونان.. إخلاء تجمعات سكنية وانهيارات أرضية
ولاء خنيزي

مع اقتراب شهر رمضان، تكتسب وجبة السحور أهمية كبيرة، إذ تمثل المصدر الأساسي للطاقة خلال ساعات الصيام الطويلة. ورغم اهتمام الصائمين باختيار الأطعمة المناسبة، إلا أن بعض المشروبات قد تؤثر سلبًا على قدرة الجسم على الاحتفاظ بالسوائل والحفاظ على النشاط طوال اليوم، وفقًا لتقرير موقع "WebMD".

مشروبات يجب الحذر منها في السحور

مشروبات الكافيين
مثل القهوة والشاي ومشروبات الطاقة، فهي مدرة للبول وتؤدي إلى فقدان السوائل بسرعة، مما يزيد العطش أثناء الصيام. كما أن التوقف المفاجئ عنها قد يسبب صداعًا وإرهاقًا لمن اعتادوا عليها يوميًا، لذلك يُنصح بتقليلها تدريجيًا.

المشروبات الغازية
تحتوي على نسب عالية من السكر أو المحليات الصناعية وغاز ثاني أكسيد الكربون، ما قد يسبب الانتفاخ واضطرابات المعدة. كذلك تؤدي السكريات البسيطة إلى ارتفاع سريع في السكر يليه هبوط مفاجئ للطاقة، مما يضاعف الشعور بالجوع والضعف، حتى الأنواع الدايت ليست مثالية بسبب المحليات الصناعية.

العصائر الصناعية المعلبة
رغم أنها تبدو صحية، تحتوي غالبًا على كميات كبيرة من السكر وقليل من الألياف، ما يقلل القيمة الغذائية ويزيد العطش بدلًا من ترطيب الجسم.

المشروبات الغنية بالسكر
مثل العصائر المركزة أو المشروبات الرمضانية المحلاة، التي تزيد السعرات الحرارية دون فائدة، وتؤثر على توازن السوائل، ما يجعل الصائم أكثر عرضة للجفاف والعطش.

المشروبات شديدة البرودة
الإفراط في تناولها قد يسبب انقباضًا مؤقتًا في الأوعية الدموية بالمعدة، ما يبطئ الهضم ويؤدي للشعور بعدم الراحة. يفضل شرب الماء بدرجة حرارة معتدلة موزعًا على فترات بين الإفطار والسحور.

بدائل صحية للحفاظ على الترطيب والطاقة

يوصي خبراء التغذية بالاعتماد على:

  • الماء كمشروب أساسي خلال السحور.
  • المشروبات الطبيعية غير المحلاة مثل الحليب أو اللبن الرائب.
  • مشروبات الأعشاب الخفيفة الخالية من الكافيين.

هذه الخيارات تساعد على ترطيب الجسم بشكل فعال، والحفاظ على توازن السوائل، ودعم الطاقة دون زيادة العطش أو اضطراب مستويات السكر خلال ساعات الصيام.

الصيام العطش السحور المشروبات رمضان رمضان 2026

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان

أول يوم رمضان.. موعد أذان الفجر والمغرب وتوقيت صلاة التراويح

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أردوغان

أردوغان من «أديس أبابا» يُحذّر إسرائيل: الاعتراف بأرض الصومال لن يخدم أحدًا

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

صورة أرشيفية

الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

مسلسل فخر الدلتا

أحمد رمزي: فخر الدلتا أهم خطوة في حياتي وحلم كبير تحقق

نادية شكري

حقيقة وفاة نادية شكري.. خاص

أحمد مالك

بدافع الحب.. مالك يورّط هدى المفتي في قضية سرقة بـ سوا سوا

بالصور

بعد الإفطار مباشرة.. عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بدائل أرخص للحوم في رمضان.. أكلات مغذية وتكفي ميزانيتك

صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بشارع فاروق بمدينة الزقازيق

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

