أنغام تغني تتر مسلسل اتنين غيرنا لـ آسر ياسين

شهد موسم رمضان 2026، مفاجأة النجمة أنغام تغني تتر المسلسل الرومانسي الاجتماعي اتنين غيرنا للنجمين آسر ياسين ودينا الشربيني، الذي تبدأ عرض حلقاته اليوم، الساعة 7 على منصة واتش إت وقناة On E.



أغنية "مش حبيبي بس" غناء أنغام، كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي ميكس وماستر لطارق مدكور.



اتنين غيرنا من بطولة آسر ياسين ودينا الشربيني وفدوى عابد ونور إيهاب وهنادي مهنا وناردين فرج وأحمد حسن، وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر.



وتدور أحداث مسلسل اتنين غيرنا في إطار اجتماعي رومانسي حول أستاذ جامعي يعيش من أجل أسرته وعمله فقط، يلتقي صدفة بممثلة مشهورة تعاني صراعات اجتماعية، الأمر الذي يقلب حياتهما بالكامل رأسًا على عقب، ويُعرض المسلسل حصريًا على منصة واتش إت الساعة 7 مساءً وقناة On E الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:15 صباحًا و2:00 عصرًا.