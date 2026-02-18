طقس أول يوم رمضان.. الأرصاد: بارد صباحا ومساء وارتفاع الأمواج يصل لـ 3.5 متر

أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس، طقس بارد إلى شديد البرودة في الصباح الباكر، دافئ إلى مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، بارد إلى شديد البرودة ليلا.

وذكر الخبراء، أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، إلى جانب فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وأشار إلى وجود نشاط رياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط؛ تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2.5 متر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2.5 متر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس وخليج العقبة؛ تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيهما من 2.5 متر إلى 3.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة / العظمى / الصغرى

القاهرة 21 12

العاصمة الإدارية 21 10

6 أكتوبر 22 10

بنها 21 12

دمنهور 21 12

وادي النطرون 20 11

كفر الشيخ 20 10

بلطيم 20 11

المنصورة 20 12

الزقازيق 20 12

شبين الكوم 19 11

طنطا 21 11

دمياط 20 12

بورسعيد 20 14

الإسماعيلية 23 11

السويس 22 12

العريش 22 11

رفح 20 10

رأس سدر 23 12

نخل 19 11

كاترين 17 04

الطور 25 13

طابا 23 12

شرم الشيخ 25 17

الغردقة 24 13

الإسكندرية 20 11

العلمين 20 10

مطروح 19 10

السلوم 18 09

سيوة 19 08

رأس غارب 23 14

سفاجا 24 15

مرسى علم 26 16

شلاتين 28 18

حلايب 26 22

أبو رماد 28 18

مرسى حميرة 27 17

أبرق 29 16

جبل علبة 30 16

رأس حدربة 26 18

الفيوم 23 11

بني سويف 24 10

المنيا 21 08

أسيوط 22 09

سوهاج 24 09

قنا 26 10

الأقصر 28 12

أسوان 27 13

الوادي الجديد 24 10

أبو سمبل 27 13

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

المدينة / العظمى / الصغرى

مكة 35 22

المدينة 34 19

الرياض 29 12

المنامة 25 18

أبو ظبي 28 19

الدوحة 27 17

الكويت 28 12

دمشق 17 06

بيروت 20 16

عمان 16 07

القدس 15 07

غزة 20 14

بغداد 24 13

مسقط 26 22

صنعاء 24 04

الخرطوم 37 23

طرابلس 25 13

تونس 20 11

الجزائر 19 09

الرباط 18 05

نواكشوط 33 18

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم

المدينة / العظمى / الصغرى

أنقرة 08 04-

إسطنبول 15 05

إسلام آباد 25 11

نيودلهي 26 14

جاكرتا 30 24

بكين 14 02-

كوالالمبور 32 23

طوكيو 12 03

أثينا 16 08

روما 16 05

باريس 09 05

مدريد 14 01

برلين 01 07-

لندن 07 03-

مونتريال 01- 10-

موسكو 05- 10-

نيويورك 06 01

واشنطن 13 06

أديس أبابا 26 11