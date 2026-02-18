قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري
بـ ‏7 مقاعد.. ‏5 سيارات عائلية زيرو في مصر
أول ليلة في رمضان.. صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر | بث مباشر
إيقاف ألميدا مدرب إشبيلية 7 مباريات بعد واقعة ألافيس
موقف مالكوم من مباراة الهلال والاتحاد بالدوري السعودي
صور فضائية ترصد دفن مداخل أنفاق وإصلاح قواعد صواريخ إيرانية وسط توتر مع واشنطن وتل أبيب |شاهد
بـ الفانوس .. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية ساحرة
حماة الوطن: مشروع قانون الإدارة المحلية يترجم توجيهات الرئيس لخطوات تشريعية واضحة
صلاة التراويح | هل الأفضل أدؤها في المسجد أم المنزل؟.. أزهري يوضح
عقوبة تعطيل المرور في القانون .. احذر الحبس والغرامة
المقاولون العرب يُبرم شراكة مع مشروع World Football Track لدعم الاحتراف الخارجي للناشئين
الركاب ينجون بأعجوبة .. سقوط ميكروباص في حفرة عميقة بالزاوية | صور مؤسفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طقس أول يوم رمضان.. الأرصاد: بارد صباحا ومساء وارتفاع الأمواج يصل لـ 3.5 متر

الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس، طقس بارد إلى شديد البرودة في الصباح الباكر، دافئ إلى مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، بارد إلى شديد البرودة ليلا.

وذكر الخبراء، أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، إلى جانب فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وأشار إلى وجود نشاط رياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط؛ تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2.5 متر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2.5 متر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس وخليج العقبة؛ تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيهما من 2.5 متر إلى 3.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة / العظمى / الصغرى

القاهرة 21 12

العاصمة الإدارية 21 10

6 أكتوبر 22 10

بنها 21 12

دمنهور 21 12

وادي النطرون 20 11

كفر الشيخ 20 10

بلطيم 20 11

المنصورة 20 12

الزقازيق 20 12

شبين الكوم 19 11

طنطا 21 11

دمياط 20 12

بورسعيد 20 14

الإسماعيلية 23 11

السويس 22 12

العريش 22 11

رفح 20 10

رأس سدر 23 12

نخل 19 11

كاترين 17 04

الطور 25 13

طابا 23 12

شرم الشيخ 25 17

الغردقة 24 13

الإسكندرية 20 11

العلمين 20 10

مطروح 19 10

السلوم 18 09

سيوة 19 08

رأس غارب 23 14

سفاجا 24 15

مرسى علم 26 16

شلاتين 28 18

حلايب 26 22

أبو رماد 28 18

مرسى حميرة 27 17

أبرق 29 16

جبل علبة 30 16

رأس حدربة 26 18

الفيوم 23 11

بني سويف 24 10

المنيا 21 08

أسيوط 22 09

سوهاج 24 09

قنا 26 10

الأقصر 28 12

أسوان 27 13

الوادي الجديد 24 10

أبو سمبل 27 13

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

المدينة / العظمى / الصغرى

مكة 35 22

المدينة 34 19

الرياض 29 12

المنامة 25 18

أبو ظبي 28 19

الدوحة 27 17

الكويت 28 12

دمشق 17 06

بيروت 20 16

عمان 16 07

القدس 15 07

غزة 20 14

بغداد 24 13

مسقط 26 22

صنعاء 24 04

الخرطوم 37 23

طرابلس 25 13

تونس 20 11

الجزائر 19 09

الرباط 18 05

نواكشوط 33 18

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم

المدينة / العظمى / الصغرى

أنقرة 08 04-

إسطنبول 15 05

إسلام آباد 25 11

نيودلهي 26 14

جاكرتا 30 24

بكين 14 02-

كوالالمبور 32 23

طوكيو 12 03

أثينا 16 08

روما 16 05

باريس 09 05

مدريد 14 01

برلين 01 07-

لندن 07 03-

مونتريال 01- 10-

موسكو 05- 10-

نيويورك 06 01

واشنطن 13 06

أديس أبابا 26 11

هيئة الأرصاد الجوية طقس بارد البرودة طقس أول يوم رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

صورة أرشيفية

الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

مكان الواقعة

إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

ترشيحاتنا

كاف

سرق اللقب.. عضو المكتب التنفيذي بالكاف يثير الجدل بشأن نهائي أمم أفريقيا

سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش في ربع نهائي كأس مصر 13 مارس

وادي دجلة

وادى دجلة تواصل توسعها الجغرافي بافتتاح ناد جديد في المنصورة عام 2027

بالصور

بـ ‏7 مقاعد.. ‏5 سيارات عائلية زيرو في مصر

سيارات عائلية
سيارات عائلية
سيارات عائلية

كيف تنظف الكبد بالزبيب والماء في يومين فقط؟

كيف تنظفون كبدكم بالزبيب والماء في يومين فقط
كيف تنظفون كبدكم بالزبيب والماء في يومين فقط
كيف تنظفون كبدكم بالزبيب والماء في يومين فقط

مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم
مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم
مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة
التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة
التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد