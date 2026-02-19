عمرها ما هددت استقرارنا.. لقاء الخميسي تتحدث عن خلافاتها مع عبدالمنصف

أكدت الفنانة لقاء الخميسي، أن زوجها يُقدّم أسرته على أي شيء، ويمنح البيت أولوية مطلقة، معتبرة أن غيرته عليها تنبع من محبة صادقة واهتمام حقيقي، مؤكدة أن الغيرة حين تكون متوازنة تصبح عنصر أمان لا مصدر توتر.

وقالت لقاء الخميسي، خلال لقاء لها لبرنامج “أسرار”، عبر فضائية “النهار”، أن الخلافات التي نشأت بينهما على مدار السنوات لم تتحول يومًا إلى تهديد حقيقي للاستقرار، بل كانت مواقف طبيعية عززت التقارب بينهما، وجعلت كل طرف أكثر إدراكًا لطبيعة الآخر.

وتابعت الفنانة لقاء الخميسي، أن ارتباطهما لم يكن مجرد مرحلة عابرة، بل اختيار تكرره بقناعة كاملة لو عادت بها السنوات إلى البداية.