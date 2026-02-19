تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجونة في الدوري المصري

استقر ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل المتوقع الذي سيخوض به مواجهة الجونة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الأحمر لمواصلة المنافسة بقوة على اللقب.



موعد مباراة الأهلي والجونة اليوم

يستضيف الأهلي نظيره الجونة مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز. وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، بينما تقام في 10:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية



موقف الأهلي في جدول ترتيب الدوري

يدخل الأهلي اللقاء بهدف تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط جديدة، من أجل تعزيز فرصه في المنافسة على بطولة الدوري المصري هذا الموسم. ويحتل الفريق المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة برصيد 30 نقطة، بعد سلسلة من النتائج المتباينة خلال الجولات الماضية.

وخاض الأهلي حتى الآن 15 مباراة في الدوري، تمكن خلالها من تحقيق الفوز في 8 مباريات، بينما تعادل في 6 مواجهات، وتلقى هزيمة واحدة فقط، وهو ما يجعله من أقل الفرق تعرضًا للخسارة هذا الموسم.

الجونة يبحث عن نتيجة إيجابية أمام الأهلي

على الجانب الآخر، يدخل فريق الجونة المباراة بطموحات مختلفة، حيث يسعى للخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد أقوى فرق الدوري، من أجل تحسين مركزه في جدول الترتيب. ويحتل الجونة المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة، جمعها من 15 مباراة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجونة

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – محمد علي بن رمضان – أشرف بن شرقي – طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: مروان عثمان







