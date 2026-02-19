إيران.. زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب الجزء الجنوبي من البلاد

أفاد المركز الألماني للمسح الجيولوجي (GFZ) بوقوع زلزال بقوة 5.5 درجة ضرب جنوب إيران، مشيراً إلى أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

من جانب آخر، أفادت شبكة سي بي إس، أن مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى أبلغوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الجيش سيكون على أهبة الاستعداد لشن ضربات محتملة على إيران ابتداءً من يوم السبت، على الرغم من أن مصادر مطلعة على المحادثات زعمت أن الجدول الزمني للعملية المحتملة قد يمتد، إلا أن المصادر أوضحت لاحقاً أن ترامب لم يتخذ قراراً نهائياً بعد بشأن شن الهجوم.

قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيتوجه إلى إسرائيل في الثامن والعشرين من الشهر، مشيراً إلى أن روبيو سيلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويناقش معه الملف الإيراني.

وفي وقت سابق، أفاد مصدران إسرائيليان بأن تل أبيب رفعت مستوى التأهب وعززت استعداداتها العسكرية في ظل مؤشرات متزايدة على احتمال تنفيذ هجوم مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران خلال الأيام المقبلة، بحسب CNN.

ووفقاً للمصدرين، أحدهما مسؤول عسكري، تبدي إسرائيل منذ أسابيع تشككاً في مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وسارعت إلى تسريع تخطيطها العملياتي والدفاعي رغم ما أُعلن عن إحراز تقدم في الجولة الثانية من المحادثات، الثلاثاء.

وأشار أحد المصدرين إلى أن الهجوم المحتمل، في حال صدور تفويض به من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يُتوقع أن يتجاوز في نطاقه الحرب التي استمرت 12 يوماً في يونيو، وسيشمل ضربات منسقة تنفذها الولايات المتحدة وإسرائيل معاً. وأضاف المصدران أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد هذا الأسبوع عدة مشاورات أمنية خاصة لتقييم مستوى الجاهزية والتنسيق.



