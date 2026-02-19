قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفقا لآخر التحديثات.. سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس
ألمانيا تدرس شراء المزيد من طائرات إف-35 من الولايات المتحدة
إيران.. زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب الجزء الجنوبي من البلاد
ناقد رياضي: جيل سيراميكا كليوباترا الحالي يشبه فريق ليستر سيتى المتوج بالدوري الإنجليزي
"الصحة" تعلن إجراء 3.7 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار
أفضل طريقة لختم القرآن في رمضان .. احرص عليها من الآن
خبير: تمسك إسرائيل بالنقاط الخمس يعرقل تثبيت الاستقرار جنوب لبنان
مفاوضون جدد.. خبير: أوروبا حريصة على المشاركة بالمفاوضات الأوكرانية الروسية
واتساب يختبر أكبر تغيير في واجهته.. الحالات تقتحم تبويب الدردشات
اتحرقت بالكامل.. اندلاع حريق بورشة أخشاب بالمدينة الصناعية في أسيوط
هل الصيام صحيح؟.. الإفتاء توضح حكم من شرب ولم يسمع أذان الفجر
الأرصاد تحذر من شبورة صباحية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وفقا لآخر التحديثات.. سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس

سعر الدولار
سعر الدولار
علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الدولار مستهل تعاملات اليوم الخميس 19 فبراير 2026 في أبرز البنوك العاملة في مصر وفقا لآخر تحديثات.

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس

صعد سعر الدولار في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 47 بيعا وشراء ليسجل نحو:

47 جنيها للشراء 

47.10 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المصري لتنمية الصادرات نحو:

46.99 جنيها للشراء 

47.09 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي نحو:

46.97 جنيها للشراء 

47.07 جنيه للبيع 

وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنكي الإسكندرية والتجاري الدولي CIB لنحو:

46.96 جنيها للشراء 

47.06 جنيه للبيع 

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر لنحو:

46.96 جنيها للشراء 

47.06 جنيه للبيع 

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو:

46.96 جنيها للشراء 

47.06 جنيه للبيع 

واستقر  سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد عند:

46.95 جنيها للشراء 

47.05 جنيه للبيع 

وبلع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قطر الوطني نحو:

46.94 جنيها للشراء 

47.04 جنيه للبيع 

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول نحو:

46.93 جنيها للشراء 

47.03 جنيه للبيع 

ووصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة لنحو:

46.87 جنيها للشراء 

46.97 جنيه للبيع 

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطنى نحو :

46.86 جنيها للشراء 

46.96 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبو ظبي الأول لنحو :

46.81 جنيها للشراء 

46.91 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في  البنك المركزي نحو:

46.94 جنيه للشراء

 47.08 جنيه للبيع

وارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري علي مدار تعاملات الأسبوع ليسجل 46.99 جنيه.

سعر الدولار مصرف أبوظبي الإسلامي الجنيه المصري بنك مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

حالة الطقس

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الجمعة وحتى الثلاثاء 24 فبراير

المحامية المحني عليها

حكم تمكين يتحول إلى مأساة| أسر المتهمين تكشف مفاجآت جديدة في سقوط محامية من شرفة منزل بالدقهلية

دار الإفتاء

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

واشنطن من أبوظبي: من يهاجم محمد بن زايد آل نهيان يتحمل المسؤولية … والإمارات تقود “أكبر تحول” في الشرق الأوسط

واشنطن من أبوظبي: من يهاجم محمد بن زايد آل نهيان يتحمل المسؤولية … والإمارات تقود أكبر تحول في الشرق الأوسط

الجريمة

سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات

ترشيحاتنا

النائب العام

النيابة العامة تباشر التحقيقات في مقتل محامية سمنود

ارشيفيه

تفحمت الجثتان.. مصرع شابين وإصابة ثلاثة آخرين إثر اشتعال موتوسيكلات بالدقهلية

المتهم

القبض على شخص إدعى تعدى ضابط شرطة عليه

بالصور

بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان
وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان
وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.
طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.
طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.

بعد طرحها في السعودية.. مواصفات نيسان ماجنايت 2026 ‏

نيسان ماجنايت
نيسان ماجنايت
نيسان ماجنايت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد