وفقا لآخر التحديثات.. سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الدولار مستهل تعاملات اليوم الخميس 19 فبراير 2026 في أبرز البنوك العاملة في مصر وفقا لآخر تحديثات.

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس

صعد سعر الدولار في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 47 بيعا وشراء ليسجل نحو:

47 جنيها للشراء

47.10 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المصري لتنمية الصادرات نحو:

46.99 جنيها للشراء

47.09 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي نحو:

46.97 جنيها للشراء

47.07 جنيه للبيع

وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنكي الإسكندرية والتجاري الدولي CIB لنحو:

46.96 جنيها للشراء

47.06 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر لنحو:

46.96 جنيها للشراء

47.06 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو:

46.96 جنيها للشراء

47.06 جنيه للبيع

واستقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد عند:

46.95 جنيها للشراء

47.05 جنيه للبيع

وبلع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قطر الوطني نحو:

46.94 جنيها للشراء

47.04 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول نحو:

46.93 جنيها للشراء

47.03 جنيه للبيع

ووصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة لنحو:

46.87 جنيها للشراء

46.97 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطنى نحو :

46.86 جنيها للشراء

46.96 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبو ظبي الأول لنحو :

46.81 جنيها للشراء

46.91 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو:

46.94 جنيه للشراء

47.08 جنيه للبيع

وارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري علي مدار تعاملات الأسبوع ليسجل 46.99 جنيه.