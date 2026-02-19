قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيق أممي: أفعال الدعم السريع في الفاشر تشير إلى علامات إبادة جماعية
عن ضرب إيران.. وزير الحرب الأمريكي: لن نكشف أبدا عما قد نفعله
نص كلمة مصر أمام مجلس الأمن حول تطورات الشرق الأوسط
كوريا الجنوبية.. السجن مدى الحياة على الرئيس السابق يون سوك يول
رقص خادش للحياء.. التحقيق مع صانعتي محتوى عقب ضبطهما بأكتوبر
روسيا تعلن اعتراض وتدمير 113 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
وزير الخارجية يؤكد لنظيرته البريطانية ضرورة وقف إطلاق النار في غزة
وزير الخارجية يؤكد على ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية
اصطفاف كوكبي نادر.. راصد الزلازل يحذر من ظاهرة ستحدث في 20 فبراير
زيلينسكي: سيكون للأمريكيين دور قيادي في مراقبة وقف إطلاق النار بأوكرانيا
اعرف الكيلو بكام.. أسعار اللحوم في أول أيام رمضان بالأسواق والمنافذ
بسبب قيود الاحتلال.. تحذيرات أممية من ظروف إنسانية كارثية تجتاح غزة
فن وثقافة

ربنا يفرح قلوب الناس.. إلهام شاهين تهنئ جمهورها بشهر رمضان

الهام شاهين
الهام شاهين
سارة عبد الله

حرصت الفنانة إلهام شاهين على تهنئة جمهورها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وكتبت إلهام شاهين عبر فيسبوك: "كل رمضان ونحن جميعا بخير .. رمضان كريم علينا جميعا يارب .. ربنا يشفى كل المرضى والمتألمين  .. ويعيد الحقوق لأصحابها .. ويفرح قلوب الناس".

من جانب آخر، طالبت الفنانة إلهام شاهين مجلس النواب الموافقة على قانون التبرع بالأعضاء وتفعيله وذلك عبر منشور  شاركته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتبت إلهام شاهين: في شهر الخير.. شهر رمضان الكريم.. ندعو الله جميعا أن يخفف آلام كل المتألمين.. وبالأخص مصابي الحروق.. فهي الأشد ألما.. ربنا يخفف عنهم ويشفيهم.. وكل التحية والاحترام لمستشفى أهل مصر للحروق التي تعالج المصابين مجانًا.. مع فريق عظيم من الأطباء المتخصصين.. ربنا معاكم ومع كل المصابين.

وأضافت: وأرجو وأتمنى من مجلس النواب الموقر تفعيل قانون التبرع بالأعضاء للراغبين لأن هذا شيء اختياري بالتأكيد، نحتاج لوجود بنك للجلد البشري الذي يمكن استخدامه في عمليات ترقيع الجلد للحروق الصعبة.

