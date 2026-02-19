ربنا يفرح قلوب الناس.. إلهام شاهين تهنئ جمهورها بشهر رمضان

حرصت الفنانة إلهام شاهين على تهنئة جمهورها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وكتبت إلهام شاهين عبر فيسبوك: "كل رمضان ونحن جميعا بخير .. رمضان كريم علينا جميعا يارب .. ربنا يشفى كل المرضى والمتألمين .. ويعيد الحقوق لأصحابها .. ويفرح قلوب الناس".

من جانب آخر، طالبت الفنانة إلهام شاهين مجلس النواب الموافقة على قانون التبرع بالأعضاء وتفعيله وذلك عبر منشور شاركته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتبت إلهام شاهين: في شهر الخير.. شهر رمضان الكريم.. ندعو الله جميعا أن يخفف آلام كل المتألمين.. وبالأخص مصابي الحروق.. فهي الأشد ألما.. ربنا يخفف عنهم ويشفيهم.. وكل التحية والاحترام لمستشفى أهل مصر للحروق التي تعالج المصابين مجانًا.. مع فريق عظيم من الأطباء المتخصصين.. ربنا معاكم ومع كل المصابين.

وأضافت: وأرجو وأتمنى من مجلس النواب الموقر تفعيل قانون التبرع بالأعضاء للراغبين لأن هذا شيء اختياري بالتأكيد، نحتاج لوجود بنك للجلد البشري الذي يمكن استخدامه في عمليات ترقيع الجلد للحروق الصعبة.