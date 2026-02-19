أجمد حاجة في رمضان.. حسن الرداد يعلق على ظهور عبلة كامل الأخير

علق الفنان حسن الرداد علي ظهور الفنانة عبلة كامل الأخير في إعلان إحدى الشركات الخاصة بالاتصالات.

عبلة كامل

وكتب حسن الرداد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ظهور الأستاذة #عبلة_كامل اعتقد هيبقى اجمد حاجة فى رمضان، وحشتينا و نورتى الدنيا يا استاذة".

وظهرت الفنانة عبلة كامل بعد فترة غياب فى إعلان لإحدى شركات الإتصالات لرمضان ٢٠٢٦ رفقة النجمات ياسمين عبد العزيز ومنة شلبي.

وحقق الإعلان تفاعلا كبيرا فور طرحه خاصة انه بمثابة عودة قوية للفنانة عبلة كامل بعد اختفاء سنوات عن الأضواء.

وكانت تصدرت الفنانة عبلة كامل التريند مؤخرا بعد الحديث عن حالتها الصحية وتعرضها إلى أزمة أسفرت عن دخولها المستشفى وذلك عقب قرار نقابة المهن التمثيلية مع الدولة بعلاج الفنانين الكبار على نفقة الدولة وهو ما دفعها إلى توجيه رسالة واضحة لجمهورها عبر تسجيل صوتى قامت بعرضها الإعلامية لميس الحديدى.

وأكدت الفنانة عبلة كامل أنها بخير وتتمتع بصحة مستقرة، معربة عن امتنانها للفتة الإنسانية من الرئيس السيسي، واصفة القرار بـ”اللفتة الحنونة والهايلة”.

وتطرقت عبلة كامل في رسالتها إلى شائعات تداولها البعض بشأن احتياجها للعلاج أو للدعم المالي، موضحة أن ما نشر عنها لم يكن صحيحًا، وأنه سبب لها الحزن رغم تقديرها لمحبة جمهورها واهتمامهم بها.

وأرسلت الفنانة رسالة عتاب رقيقة للأشخاص الذين تحبهم، قائلة: “ليا عتاب على الناس اللي بحبهم جدًا، اللي قالوا إن عبلة كامل محتاجة فلوس ومحتاجة علاج، ومش لازم تتعالج رفقًا بالقلوب”، مؤكدة في الوقت نفسه روحها المتسامحة وختمت رسالتها بالقول: “على العموم أنا مسامحة، وكلنا نسامح بعض، وبأقول أنا معنديش صفحات على السوشيال ميديا ولما بحب أبلغ رسالة بابلغها بنفسي”.

وعكست كلمات عبلة كامل هدوءها وتقديرها لمشاعر جمهورها، مؤكدة أنها بخير وأن كل ما يثار حول حالتها الصحية لا أساس له من الصحة، في رسالة إنسانية مليئة بالاحترام والمودة.