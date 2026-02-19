قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عن ضرب إيران.. وزير الحرب الأمريكي: لن نكشف أبدا عما قد نفعله
نص كلمة مصر أمام مجلس الأمن حول تطورات الشرق الأوسط
كوريا الجنوبية.. السجن مدى الحياة على الرئيس السابق يون سوك يول
رقص خادش للحياء.. التحقيق مع صانعتي محتوى عقب ضبطهما بأكتوبر
روسيا تعلن اعتراض وتدمير 113 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
وزير الخارجية يؤكد لنظيرته البريطانية ضرورة وقف إطلاق النار في غزة
وزير الخارجية يؤكد على ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية
اصطفاف كوكبي نادر.. راصد الزلازل يحذر من ظاهرة ستحدث في 20 فبراير
زيلينسكي: سيكون للأمريكيين دور قيادي في مراقبة وقف إطلاق النار بأوكرانيا
اعرف الكيلو بكام.. أسعار اللحوم في أول أيام رمضان بالأسواق والمنافذ
بسبب قيود الاحتلال.. تحذيرات أممية من ظروف إنسانية كارثية تجتاح غزة
جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب على الحدود الشمالية.. هل اقتربت الحرب مع إيران؟
المدارس تحذر الطلاب : مفيش اجازات والدراسة مستمرة في رمضان

ياسمين بدوي

أعلنت المدارس لطلاب جميع الصفوف الدراسية ، أنه لا يوجد اجازات فى شهر رمضان مشددة على أن الدراسة مستمرة

وحذرت المدارس طلابها من  الانسياق وراء أى أخبار كاذبة يتم تداولها بشكل غير رسمي على وسائل التواصل الإجتماعي 

وقالت المدارس : على جميع الطلاب الإلتزام بالحضور وعدم الغياب في رمضان حتى لا يتعرض أي طالب للفصل والحرمان من درجات أعمال السنة .

وكانت قد شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على انتظام الدراسة في رمضان بشكل طبيعي خلال شهر رمضان 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك تعليمات رسمية لجميع المدارس تشدد على ضرورة تسجيل الغياب بشكل طبيعي يوميا طوال شهر رمضان ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الطلاب غير الملتزمين بنسبة الغياب المقررة من وزارة التربية والتعليم .

ومن جانبها .. بدأت المدارس استعداداتها لإدخال الأجواء الرمضانية استعدادا لإستقبال شهر رمضان الكريم الذي نستقبله خلال ساعات .

ففي مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية بديرب نجم ، تم تعزيز القيم الدينية والأخلاقية لدى الطلاب، بتنفيذ عدداً من الفاعليات احتفالًا بقرب حلول شهر رمضان المبارك ، شملت هذه الفعاليات : الإذاعة المدرسية، كلمات توعوية، مسابقات ثقافية دينية، وأنشطة فنية لتزيين المدرسة، وسط أجواء من البهجة والتفاعل الإيجابي من الطلاب.

وفي مدرسة المهندس شريف اسماعيل الابتدائية ببولاق ، احتفل الطلاب بقرب حلول شهر رمضان بتعليق الزينة وحمل الفوانيس مع المعلمين وسط أجواء من البهجة ، بشكل رسخ روح الجماعة والتعاون بين الطلاب والمعلمين.

كما احتفلت مدرسة الدعوة الإسلامية الخاصة بالفشن التابعة لمجموعة مدارس ٣٠ يونيو ، بقرب حلول شهر رمضان الكريم من خلال السماح للطلاب بتوزيع الحلوى وحمل الفوانيس

مواعيد المدارس في رمضان 2026

جدير بالذكر أن مواعيد المدارس في رمضان 2026 .. تم الإعلان عنها رسميا في عدد من المديريات والإدارات التعليمية والمدارس ، بالتزامن مع قرب حلول الشهر الكريم ، وذلك لحسم الجدل المثار بين أولياء الأمور على وسائل التواصل الإجتماعي بهذا الشأن .

المدارس الدراسة الطلاب رمضان

