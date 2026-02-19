جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب على الحدود الشمالية.. هل اقتربت الحرب مع إيران؟

أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادرها القول بأن الحدود الشمالية للأراضي المحتلة تشهد حالة من التأهب لجيش الاحتلال خشية التصعيد مع حزب الله.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية أن الولايات المتحدة ستبلغ إسرائيل مسبقا إذا قررت شن هجوم على إيران.

فيما أشارت معاريف نقلا عن مصدر عسكري إسرائيلي إلى أن الجيش في حالة تأهب قصوى منذ نحو شهر حيث يزداد مستوى الاستعداد يوما بعد يوم.

ومنذ قليل ، ذكرت وسائل إعلام أمريكية بأن القوات الأمريكية قد تكون جاهزة لتنفيذ ضربات محتملة ضد إيران يوم السبت المقبل، مع التأكيد على أن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ بعد قرارًا نهائيًا بهذا الخصوص.

ونقلت قناة CBS نيوز عن مصادرها القول : “أبلغ كبار مسؤولي الأمن القومي الرئيس ترامب أن الجيش مستعد لتنفيذ ضربات محتملة ضد إيران يوم السبت”.



كما اشارت المصادر إلى أن توقيت العملية لم يُحدد بعد، وأنها إذا بدأت، فمن المرجح ألا تقتصر على عطلة نهاية الأسبوع فقط.

ويُشار إلى أن ترامب قد صرح في وقت سابق بأن الولايات المتحدة ستنتقل إلى "المرحلة الثانية" من الإجراءات، والتي ستكون "قاسية جدًا" على طهران، في حال رفضت إيران التوصل إلى اتفاق.