وزير الصحة : مشروع مدينة العاصمة الطبية سيحدث نقلة نوعية في الخدمات الطبية

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وفدًا رفيع المستوى من شركة YDA التركية الرائدة، لبحث آخر مستجدات مشروع «مدينة العاصمة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب» بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي اللقاء في إطار استراتيجية الدولة لتطوير البنية التحتية الصحية، والاستفادة من أرقى الخبرات الدولية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي متميز للرعاية الطبية المتقدمة والسياحة العلاجية في الشرق الأوسط.

المشروع يحظى بدعم القيادة السياسية



وأكد الوزير أن المشروع يحظى بدعم ومتابعة مباشرة من القيادة السياسية، معتبرًا إياه نقلة حقيقية في جودة الرعاية الصحية، التعليم الطبي، والبحث العلمي متعدد التخصصات.



تم خلال الاجتماع استعراض النماذج التصميمية المقترحة، مع التركيز على التوافق مع أحدث المعايير العالمية، لتوفير بيئة مثالية للمرضى وذويهم، وبيئة محفزة للباحثين والأطقم الطبية، إلى جانب مناقشة آليات التعاون الفني والتقني مع الشركة التركية لضمان سرعة التنفيذ وجودة الإنجاز في هذا المشروع القومي الضخم.



حضر اللقاء الدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتورة سوزان زناتي مدير عام العلاقات الصحية الخارجية.