وزير الصحة يترأس الاجتماع رقم 214 لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الاجتماع رقم 214 لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، بحضور الدكتور عمرو قنديل، نائب الوزير، والدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، وعدد من قيادات الوزارة والجهات المعنية من الوزارات والنقابات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن الاجتماع ناقش مشروع الموازنة العامة للهيئة للعام المالي 2026/2027، والتصديق على محضر الاجتماع السابق لاعتماد الميزانية، مع استعراض تطورات الموازنات المالية للهيئة خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى مناقشة آليات دعم الموازنة وتحقيق الاستدامة المالية، بما يضمن الحوكمة المالية ويعزز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى توجيه الوزير بإعداد دراسة إكتوارية متكاملة للهيئة لتقييم الالتزامات المالية المستقبلية وضمان التوازن المالي.

موازنة العام 2025

من جانبه، استعرض الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي موازنة العام 2025 والموازنة المقترحة لعام 2026/2027 بنسبة زيادة قدرها 7.7%، مع توضيح أسس التقدير بناءً على الاحتياجات الفعلية لرفع مستوى الخدمة الطبية.

وأضاف أن الاجتماع تناول خطة الهيئة لتحسين احوال الأطقم الطبية والعاملين بالهيئة في العيادات والمستشفيات، مع توجيه الوزير بتعزيز الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات داخل العيادات التابعة للهيئة، لضمان رعاية أفضل للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد الاجتماع التزام الهيئة بتحسين الاستدامة المالية والكفاءة التشغيلية، مع الحرص على تقديم خدمات طبية عالية الجودة ومستدامة لجميع المنتفعين.