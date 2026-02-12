نائب وزير الصحة يتفقد منشآت أسيوط ويوجه بمكافآت تشجيعية للفرق المتميزة والوحدات المعتمدة

قام الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، بجولة تفقدية موسعة بمحافظة أسيوط، شملت مستشفيات أسيوط العام، المبرة للتأمين الصحي، الإيمان العام، ومنفلوط المركزي، لمتابعة سير العمل والإجراءات التصحيحية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة بتكثيف الزيارات الميدانية وضمان جودة الخدمات.

في مستشفى أسيوط العام، وجه نائب الوزير بزيادة أعداد الأطباء بالعيادات الخارجية لتخفيف الازدحام، وحل شكاوى المواطنين فوراً، وإنشاء عيادة مخصصة لقرارات نفقة الدولة بمركز طبي قريب، مع توفير نواقص الأدوية، شرح الجرعات بوضوح، إصلاح الأجهزة المعطلة بالمعمل، وزيادة معدلات العمليات الجراحية. بمستشفى المبرة، واطمأن على توافر الكواشف المعملية، ووجه بسد عجز الصيادلة الإكلينيكيين بقسم الأورام، مشيداً بمستوى الرعاية لمرضى الهيموفيليا والأقسام الداخلية.

الاستغلال الأمثل للأسرة الشاغرة

وفي مستشفى الإيمان العام، تفقد سكن الأطباء ورعاية حديثي الولادة ووحدات الغسيل الكلوي ومعالجة المياه، معرباً عن إشادته بالكفاءة الفنية وتوافر المستلزمات، أما بمستشفى منفلوط المركزي، فأكد على سرعة استخراج تقارير الأشعة، والاستغلال الأمثل للأسرة الشاغرة، مشيداً برضا المواطنين عن الخدمات.

وعقد نائب الوزير اجتماعاً موسعاً مع قيادات المديرية، استعرض خلاله تقارير الأداء، حيث تصدرت مستشفى أبوتيج التخصصي قائمة الالتزام بمكافحة العدوى، ونجحت 7 وحدات صحية في الحصول على اعتماد GAHAR، فقرر صرف مكافأة أسبوعين لفريق مكافحة العدوى والفريق الوقائي، ولجميع العاملين بالوحدات المعتمدة.

واختتم اللقاء بنقل شكر وتقدير وزير الصحة لكوادر أسيوط، مؤكداً أولوية صوت المواطن في تطوير المنظومة الصحية.

كما شهدت جولات نائب الوزير بمحافظات الصعيد اجتماعاً مماثلاً بسوهاج، حيث تصدر مستشفى القلب والجهاز الهضمي تقييم مكافحة العدوى، وحصلت إدارة سوهاج الصحية على المركز الأول، ونالت 9 وحدات صحية اعتماد GAHAR، فقرر صرف مكافأة أسبوعين لفريق الأمراض المتوطنة والطب الوقائي وللعاملين بالوحدات المعتمدة، تقديراً لالتزامهم بمعايير الجودة العالمية.