اقتصادية الشيوخ تكشف 3 رسائل وراء قرار المركزي بشأن خفض سعر الفائدة |خاص
مأساة عاشتها ابنة الـ 6 سنوات| القصة الكاملة للطفلة جنى بعد صورتها المؤثرة.. وبطلة الواقعة تكشف حجم معاناتها
وزير ثقافة دارفور: لا هدنة مع ميليشيا مارست القـ.ـتل والعنف
ضياء رشوان: مسمى الوزارة ليس القضية.. الإعلام في مصر يمر بأزمة كبيرة ويجب مواجهتها
أسير إسرائيلي سابق: السنوار كان لطيفا وساحرا أثناء لقائنا
ما يثار صحيح.. ضياء رشوان: حركة المحافظين عرف سياسي بعد أي تعديل وزاري
الداخلية تكشف للنيابة عن أكبر عصابة لأوكرانيين لتصدير المخدرات من مصر للخارج
الغندور يدافع عن الزمالك: مستكترين الفرحة على جمهوره
حشود عسكرية تتحرك رغم مسار التفاوض.. ماذا يحدث خلف الستار بين واشنطن وطهران؟
ضياء رشوان : الحكومة لن تنجح الا بالتعاون مع الصحفيين والإعلاميين
مدبولي: تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار أولوية.. وخطة تمويلات للوزارات حتى 2030
ضياء رشوان: مسمى الوزارة ليس القضية.. الإعلام يمر بأزمة كبيرة
أخبار البلد

نائب وزير الصحة يتفقد منشآت أسيوط ويوجه بمكافآت تشجيعية للفرق المتميزة والوحدات المعتمدة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
عبدالصمد ماهر

قام الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، بجولة تفقدية موسعة بمحافظة أسيوط، شملت مستشفيات أسيوط العام، المبرة للتأمين الصحي، الإيمان العام، ومنفلوط المركزي، لمتابعة سير العمل والإجراءات التصحيحية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة بتكثيف الزيارات الميدانية وضمان جودة الخدمات.

في مستشفى أسيوط العام، وجه نائب الوزير بزيادة أعداد الأطباء بالعيادات الخارجية لتخفيف الازدحام، وحل شكاوى المواطنين فوراً، وإنشاء عيادة مخصصة لقرارات نفقة الدولة بمركز طبي قريب، مع توفير نواقص الأدوية، شرح الجرعات بوضوح، إصلاح الأجهزة المعطلة بالمعمل، وزيادة معدلات العمليات الجراحية. بمستشفى المبرة، واطمأن على توافر الكواشف المعملية، ووجه بسد عجز الصيادلة الإكلينيكيين بقسم الأورام، مشيداً بمستوى الرعاية لمرضى الهيموفيليا والأقسام الداخلية.

الاستغلال الأمثل للأسرة الشاغرة

وفي مستشفى الإيمان العام، تفقد سكن الأطباء ورعاية حديثي الولادة ووحدات الغسيل الكلوي ومعالجة المياه، معرباً عن إشادته بالكفاءة الفنية وتوافر المستلزمات، أما بمستشفى منفلوط المركزي، فأكد على سرعة استخراج تقارير الأشعة، والاستغلال الأمثل للأسرة الشاغرة، مشيداً برضا المواطنين عن الخدمات.

وعقد نائب الوزير اجتماعاً موسعاً مع قيادات المديرية، استعرض خلاله تقارير الأداء، حيث تصدرت مستشفى أبوتيج التخصصي قائمة الالتزام بمكافحة العدوى، ونجحت 7 وحدات صحية في الحصول على اعتماد GAHAR، فقرر صرف مكافأة أسبوعين لفريق مكافحة العدوى والفريق الوقائي، ولجميع العاملين بالوحدات المعتمدة.

واختتم اللقاء بنقل شكر وتقدير  وزير الصحة لكوادر أسيوط، مؤكداً أولوية صوت المواطن في تطوير المنظومة الصحية.

كما شهدت جولات نائب الوزير بمحافظات الصعيد اجتماعاً مماثلاً بسوهاج، حيث تصدر مستشفى القلب والجهاز الهضمي تقييم مكافحة العدوى، وحصلت إدارة سوهاج الصحية على المركز الأول، ونالت 9 وحدات صحية اعتماد GAHAR، فقرر صرف مكافأة أسبوعين لفريق الأمراض المتوطنة والطب الوقائي وللعاملين بالوحدات المعتمدة، تقديراً لالتزامهم بمعايير الجودة العالمية.

وزير الصحة منشآت أسيوط وزير الصحة والسكان محافظة أسيوط أسيوط الإيمان العام الأقسام الداخلية حديثي الولادة

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

سعر الذهب

عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

النادي الأهلي

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم في مصر .. والشعبة تكشف مفاجأة خلال الأيام المقبلة | فيديو

مصطفى مدبولي

الدين العام وحياة كريمة والتأمين الصحي.. رسائل حاسمة من رئيس الحكومة للشعب

الفاشر

وزير ثقافة دارفور: الوضع في الفاشر كارثي والمواطنون رهائن بيد الميليشيا

ضياء رشوان

ضياء رشوان: مؤتمر سنوي للإعلام في 3 ديسمبر.. وجلسات مستمرة لوضع رؤية تطوير حقيقية

لعزومات رمضان .. طريقة عمل البط بالبرتقال بخطوات بسيطة

بمكونات بسيطة وموفرة .. طريقة عمل بودرة السوبيا في البيت

طرق تحضير اشهر 6 عصائر على مائدتك فى رمضان

خدت قلم على وشي.. 10 صور لـ لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

