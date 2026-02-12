قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مأساة عاشتها ابنة الـ 6 سنوات| القصة الكاملة للطفلة جنى بعد صورتها المؤثرة.. وبطلة الواقعة تكشف حجم معاناتها
وزير ثقافة دارفور: لا هدنة مع ميليشيا مارست القـ.ـتل والعنف
ضياء رشوان: مسمى الوزارة ليس القضية.. الإعلام في مصر يمر بأزمة كبيرة ويجب مواجهتها
أسير إسرائيلي سابق: السنوار كان لطيفا وساحرا أثناء لقائنا
ما يثار صحيح.. ضياء رشوان: حركة المحافظين عرف سياسي بعد أي تعديل وزاري
الداخلية تكشف للنيابة عن أكبر عصابة لأوكرانيين لتصدير المخدرات من مصر للخارج
الغندور يدافع عن الزمالك: مستكترين الفرحة على جمهوره
حشود عسكرية تتحرك رغم مسار التفاوض.. ماذا يحدث خلف الستار بين واشنطن وطهران؟
ضياء رشوان : الحكومة لن تنجح الا بالتعاون مع الصحفيين والإعلاميين
مدبولي: تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار أولوية.. وخطة تمويلات للوزارات حتى 2030
ضياء رشوان: مسمى الوزارة ليس القضية.. الإعلام يمر بأزمة كبيرة
بالصور

طرق تحضير اشهر 6 عصائر على مائدتك فى رمضان

رنا عصمت

هناك بعض المشروبات و العصائر الطبيعية و المشهورة لشهر رمضان الكريم الذي يدخل علينا بالخير و البركة خلال الايام القادمة و من هذه المشروبات التى لا تخلى من على مائدة المصريين مثل البلح بلبن و الخروب و التمر هيندى و السووبيا و غيرهم .

لذا نقدم لك فى هذا التقرير ﺃﻓﻀﻞ ﻭﺻﻔﺎﺕ ﻋﺼﺎﺋﺮ ﻭﻣﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺭﻣﻀﺎﻥ..

1-طريقة عمل مشروب التمر باللبن

 

يتم نقع حبات التمر بعد نزع النوى في اللبن الدافئ، مع إضافة القليل من عسل النحل حسب الرغبة، ويترك للنقع لمدة لا تقل عن 4 ساعات تقريباً، ثم يتم صب اللبن المنكه بالتمر في أكواب التقديم، ويقدم على الإفطار وبالهناء والشفاء.

2-طريقة عمل مشروب قمر الدين

 

قم بتقطيع شرائح قمر الدين إلى قطع متوسطة في الحجم، وضعها مع 3 أكواب من الماء في إناء على النار الهادئة وإضافة السكر حسب الرغبة، وتترك حتى ذوبان قمر الدين، ثم يرفع من على النار ويترك حتى يبرد، وتضاف إليه الماء، مع ملعقة من ماء الورد، والتقليب جيداً، ثم ضع المشروب في الخلاط الكهربائي واخلطه جيداً، ويتم صب المشروب في أكواب التقديم مع الثلج المجروش، وبالهناء والشفاء.

3-طريقة عمل مشروب التمر الهندي

 

ضع مقدار كوب من التمر الهندي مع 3 أكواب من الماء، ويترك منقوعا في الماء، ثم يتم فركه باليدين جيداً حتى خروج جميع عصارة التمر الهندي منه في الماء، ثم قم بتصفيته، وأضف إليه لتر ماء أو أكثر حسب الكثافة المطلوبة، ونصف ملعقة ماء ورد، وكوبا من السكر الناعم، ثم ضع المكونات في الخلاط الكهربائي، واخلطه جيداً، ثم ضعه في وعاء بالثلاجة حتى الإفطار وبالهناء والشفاء.

4-ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﻗﺴﻮﺱ

– ﻧﺪﻋﻚ 1/8 ﻛﻴﻠﻮ ﻋﺮﻗﺴﻮﺱ، ﻣﻊ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺑﻜﺮﺑﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺼﻮﺩﻳﻮﻡ ﺟﻴﺪﺍ.

– ﺛﻢ ﻧﺮﺵ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﻭﻧﻌﺠﻦ ﺍﻟﺨﻠﻴﻂ .

– ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻧﺘﺮﻙ ﺍﻟﺨﻠﻴﻂ ﻟﻤﺪﺓ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ” ﻳﻔﻀﻞ ﺗﺮﻛﻪ ﻓﻲ ﺃﺷﻌﺔ ﺍﻟﺸﻤﺲ” ، ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺒﺢ ﻟﻮﻧﻪ ﺃﺳﻮﺩ.”

– ﺛﻢ ﻧﺪﻭﺑﻪ ﻓﻲ 1 ½ ﻟﺘﺮ ﻣﺎﺀ، ﻭﻧﺘﺮﻛﻪ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ .

- ﺛﻢ ﻧﺼﻔﻴﻪ ﻓﻲ ﺷﺎﺷﺔ، ﻭﻧﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻕ ﺑﺎﻟﺜﻼﺟﺔ .

5-ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺴﻮﺑﻴﺎ

 

– ﻧﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻼﻁ، ﻋﺪﺩ 3 ﻣﻼﻋﻖ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺑﻮﺩﺭﺓ ﺳﻮﺑﻴﺎ، ﻣﻊ ½ ﻛﻴﻠﻮ ﻟﺒﻦ، ﻭﻛﻴﺲ ﻓﺎﻧﻴﻠﻴﺎ، ﻭﺳﻜﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ.

– ﻧﻀﺮﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻼﻁ ﺟﻴﺪﺍ ، ﻟﻤﺪﺓ ﻣﻦ 2 ﺇﻟﻰ 5 ﺩﻗﺎﺋﻖ

- ﻭﺗﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻼﺟﺔ، ﻭﺗﻘﺪﻡ .

6- ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻡ

– ﻧﻀﻊ ﻛﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻡ ﺍﻟﺒﻮﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺮﻭﺵ، ﻣﻊ ﻛﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺮ، ﻓﻲ ﺣﻠﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺭ، ﻭﻳﻠﺐ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﻴﺢ ﺍﻟﺴﻜﺮ.

– ﺛﻢ ﻧﻀﻴﻒ 8 ﺃﻛﻮﺍﺏ ﻣﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻠﻴﻂ، ﻭﻧﺘﺮﻛﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻐﻠﻴﺎﻥ.

– ﻳﺼﻔﻰ ﺟﻴﺪﺍ، ﺛﻢ ﻳﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻼﺟﺔ، ﻭﻳﻘﺪﻡ ﺑﺎﺭﺩ.

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

سعر الذهب

عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

النادي الأهلي

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم في مصر .. والشعبة تكشف مفاجأة خلال الأيام المقبلة | فيديو

السباح

مد أجل النطق بالحكم في قضية وفاة السباح الطفل يوسف لجلسة 26 فبراير

أرشيفية

244 عقوبات.. تعرف على مصير مسئولي مستشفى 6 أكتوبر بعد إصابة 75 مريضا بالعمى

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

دخلوا في بعض.. إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

لعزومات رمضان .. طريقة عمل البط بالبرتقال بخطوات بسيطة

بمكونات بسيطة وموفرة .. طريقة عمل بودرة السوبيا في البيت

طرق تحضير اشهر 6 عصائر على مائدتك فى رمضان

خدت قلم على وشي.. 10 صور لـ لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني

