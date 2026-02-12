طرق تحضير اشهر 6 عصائر على مائدتك فى رمضان

هناك بعض المشروبات و العصائر الطبيعية و المشهورة لشهر رمضان الكريم الذي يدخل علينا بالخير و البركة خلال الايام القادمة و من هذه المشروبات التى لا تخلى من على مائدة المصريين مثل البلح بلبن و الخروب و التمر هيندى و السووبيا و غيرهم .

لذا نقدم لك فى هذا التقرير ﺃﻓﻀﻞ ﻭﺻﻔﺎﺕ ﻋﺼﺎﺋﺮ ﻭﻣﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺭﻣﻀﺎﻥ..

1-طريقة عمل مشروب التمر باللبن

يتم نقع حبات التمر بعد نزع النوى في اللبن الدافئ، مع إضافة القليل من عسل النحل حسب الرغبة، ويترك للنقع لمدة لا تقل عن 4 ساعات تقريباً، ثم يتم صب اللبن المنكه بالتمر في أكواب التقديم، ويقدم على الإفطار وبالهناء والشفاء.

2-طريقة عمل مشروب قمر الدين

قم بتقطيع شرائح قمر الدين إلى قطع متوسطة في الحجم، وضعها مع 3 أكواب من الماء في إناء على النار الهادئة وإضافة السكر حسب الرغبة، وتترك حتى ذوبان قمر الدين، ثم يرفع من على النار ويترك حتى يبرد، وتضاف إليه الماء، مع ملعقة من ماء الورد، والتقليب جيداً، ثم ضع المشروب في الخلاط الكهربائي واخلطه جيداً، ويتم صب المشروب في أكواب التقديم مع الثلج المجروش، وبالهناء والشفاء.

3-طريقة عمل مشروب التمر الهندي

ضع مقدار كوب من التمر الهندي مع 3 أكواب من الماء، ويترك منقوعا في الماء، ثم يتم فركه باليدين جيداً حتى خروج جميع عصارة التمر الهندي منه في الماء، ثم قم بتصفيته، وأضف إليه لتر ماء أو أكثر حسب الكثافة المطلوبة، ونصف ملعقة ماء ورد، وكوبا من السكر الناعم، ثم ضع المكونات في الخلاط الكهربائي، واخلطه جيداً، ثم ضعه في وعاء بالثلاجة حتى الإفطار وبالهناء والشفاء.

4-ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﻗﺴﻮﺱ

– ﻧﺪﻋﻚ 1/8 ﻛﻴﻠﻮ ﻋﺮﻗﺴﻮﺱ، ﻣﻊ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺑﻜﺮﺑﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺼﻮﺩﻳﻮﻡ ﺟﻴﺪﺍ.

– ﺛﻢ ﻧﺮﺵ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﻭﻧﻌﺠﻦ ﺍﻟﺨﻠﻴﻂ .

– ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻧﺘﺮﻙ ﺍﻟﺨﻠﻴﻂ ﻟﻤﺪﺓ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ” ﻳﻔﻀﻞ ﺗﺮﻛﻪ ﻓﻲ ﺃﺷﻌﺔ ﺍﻟﺸﻤﺲ” ، ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺒﺢ ﻟﻮﻧﻪ ﺃﺳﻮﺩ.”

– ﺛﻢ ﻧﺪﻭﺑﻪ ﻓﻲ 1 ½ ﻟﺘﺮ ﻣﺎﺀ، ﻭﻧﺘﺮﻛﻪ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ .

- ﺛﻢ ﻧﺼﻔﻴﻪ ﻓﻲ ﺷﺎﺷﺔ، ﻭﻧﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻕ ﺑﺎﻟﺜﻼﺟﺔ .

5-ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺴﻮﺑﻴﺎ

– ﻧﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻼﻁ، ﻋﺪﺩ 3 ﻣﻼﻋﻖ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺑﻮﺩﺭﺓ ﺳﻮﺑﻴﺎ، ﻣﻊ ½ ﻛﻴﻠﻮ ﻟﺒﻦ، ﻭﻛﻴﺲ ﻓﺎﻧﻴﻠﻴﺎ، ﻭﺳﻜﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ.

– ﻧﻀﺮﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻼﻁ ﺟﻴﺪﺍ ، ﻟﻤﺪﺓ ﻣﻦ 2 ﺇﻟﻰ 5 ﺩﻗﺎﺋﻖ

- ﻭﺗﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻼﺟﺔ، ﻭﺗﻘﺪﻡ .

6- ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻡ

– ﻧﻀﻊ ﻛﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻡ ﺍﻟﺒﻮﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺮﻭﺵ، ﻣﻊ ﻛﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺮ، ﻓﻲ ﺣﻠﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺭ، ﻭﻳﻠﺐ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﻴﺢ ﺍﻟﺴﻜﺮ.

– ﺛﻢ ﻧﻀﻴﻒ 8 ﺃﻛﻮﺍﺏ ﻣﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻠﻴﻂ، ﻭﻧﺘﺮﻛﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻐﻠﻴﺎﻥ.

– ﻳﺼﻔﻰ ﺟﻴﺪﺍ، ﺛﻢ ﻳﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻼﺟﺔ، ﻭﻳﻘﺪﻡ ﺑﺎﺭﺩ.