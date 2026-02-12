قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مأساة عاشتها ابنة الـ 6 سنوات| القصة الكاملة للطفلة جنى بعد صورتها المؤثرة.. وبطلة الواقعة تكشف حجم معاناتها
وزير ثقافة دارفور: لا هدنة مع ميليشيا مارست القـ.ـتل والعنف
ضياء رشوان: مسمى الوزارة ليس القضية.. الإعلام في مصر يمر بأزمة كبيرة ويجب مواجهتها
أسير إسرائيلي سابق: السنوار كان لطيفا وساحرا أثناء لقائنا
ما يثار صحيح.. ضياء رشوان: حركة المحافظين عرف سياسي بعد أي تعديل وزاري
الداخلية تكشف للنيابة عن أكبر عصابة لأوكرانيين لتصدير المخدرات من مصر للخارج
الغندور يدافع عن الزمالك: مستكترين الفرحة على جمهوره
حشود عسكرية تتحرك رغم مسار التفاوض.. ماذا يحدث خلف الستار بين واشنطن وطهران؟
ضياء رشوان : الحكومة لن تنجح الا بالتعاون مع الصحفيين والإعلاميين
مدبولي: تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار أولوية.. وخطة تمويلات للوزارات حتى 2030
ضياء رشوان: مسمى الوزارة ليس القضية.. الإعلام يمر بأزمة كبيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لعزومات رمضان .. طريقة عمل البط بالبرتقال بخطوات بسيطة

لعزومات رمضان ..طريقة عمل البط بالبرتقال بخطوات بسيطة
لعزومات رمضان ..طريقة عمل البط بالبرتقال بخطوات بسيطة
رنا عصمت

يعد البط من الاطباق الرئيسية لدى اغلب البيوت فى مصر على مائدة اول يوم إفطار فى رمضان ، لذا قدم الشيف احمد شرارة طريقة عمل البط بالبرتقال بإسهل طريقة.

طريقة عمل البط بالبرتقال بطريقة سهلة..

تعرفي عل سر تتبيلة البط بالبرتقال من #الشيف_حسن

المكونات:

بطة متوسطة

2 كوب عصير برتقال فريش

برتقالة متقطعة شرائح

2 ملعقة عسل نحل

2 ملعقة صويا صوص

1 ملعقة خل

1 ملعقة زبدة

3 فصوص ثوم مفروم

ملح + فلفل أسود

رشة قرفة ورشة جنزبيل (اختياري)

بصلة كبيرة متقطعة

الطريقة:

1. تنضيف البط كويس ودعكها بملح وليمون وخل، واشطفيها.

2. تبّلي البط بالملح والفلفل والقرفة والجنزبيل والثوم.

3. حطي البط في حلة مع البصل وغطّيها بمية سخنة واسلقيها نص سلقة.

4. في طاسة: سيّحي الزبدة، ضيفي عصير البرتقال + العسل + الصويا صوص + الخل وقلّبي لحد ما الصوص يتقل.

5. طلّعي البط من السلق وحطيها في صينية.

6. اسكبي صوص البرتقال فوق البط وحوليها، وضيفي شرائح البرتقال.

7. دخّليها فرن سخن 200° لمدة 30–40 دقيقة مع التقليب لحد ما تتحمر وتاخد لون حلو.

التقديم:

تتقدّم مع رز أبيض أو رز بسمتي وسلطة خضرا

طريقة عمل البط بالبرتقال بطريقة سهلة البط بالبرتقال طريقة عمل البط بالبرتقال البط إفطار فى رمضان رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

سعر الذهب

عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

النادي الأهلي

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

ترشيحاتنا

الوزراء

ضياء رشوان: الهدف من عودة وزارة الدولة للإعلام ليس إنشاء كيان تنفيذي جديد

وزير التربية والتعليم والدكتورة إيمان كريم

القومي للإعاقة يكشف تفاصيل لقاء إيمان كريم ووزير التعليم

إطلاق فعاليات مبادرة أخلاقنا شعارنا

الزناتي: مبادرة أخلاقنا شعارنا تهدف لترسيخ القيم داخل المدارس

بالصور

لعزومات رمضان .. طريقة عمل البط بالبرتقال بخطوات بسيطة

لعزومات رمضان ..طريقة عمل البط بالبرتقال بخطوات بسيطة
لعزومات رمضان ..طريقة عمل البط بالبرتقال بخطوات بسيطة
لعزومات رمضان ..طريقة عمل البط بالبرتقال بخطوات بسيطة

بمكونات بسيطة وموفرة .. طريقة عمل بودرة السوبيا في البيت

طريقة عمل بودرة السوبيا
طريقة عمل بودرة السوبيا
طريقة عمل بودرة السوبيا

طرق تحضير اشهر 6 عصائر على مائدتك فى رمضان

طرق تحضير اشهر 6 عصائر على مائدتك فى رمضان
طرق تحضير اشهر 6 عصائر على مائدتك فى رمضان
طرق تحضير اشهر 6 عصائر على مائدتك فى رمضان

خدت قلم على وشي.. 10 صور لـ لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني

خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني
خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني
خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد