لعزومات رمضان .. طريقة عمل البط بالبرتقال بخطوات بسيطة

يعد البط من الاطباق الرئيسية لدى اغلب البيوت فى مصر على مائدة اول يوم إفطار فى رمضان ، لذا قدم الشيف احمد شرارة طريقة عمل البط بالبرتقال بإسهل طريقة.

طريقة عمل البط بالبرتقال بطريقة سهلة..

المكونات:

بطة متوسطة

2 كوب عصير برتقال فريش

برتقالة متقطعة شرائح

2 ملعقة عسل نحل

2 ملعقة صويا صوص

1 ملعقة خل

1 ملعقة زبدة

3 فصوص ثوم مفروم

ملح + فلفل أسود

رشة قرفة ورشة جنزبيل (اختياري)

بصلة كبيرة متقطعة

الطريقة:

1. تنضيف البط كويس ودعكها بملح وليمون وخل، واشطفيها.

2. تبّلي البط بالملح والفلفل والقرفة والجنزبيل والثوم.

3. حطي البط في حلة مع البصل وغطّيها بمية سخنة واسلقيها نص سلقة.

4. في طاسة: سيّحي الزبدة، ضيفي عصير البرتقال + العسل + الصويا صوص + الخل وقلّبي لحد ما الصوص يتقل.

5. طلّعي البط من السلق وحطيها في صينية.

6. اسكبي صوص البرتقال فوق البط وحوليها، وضيفي شرائح البرتقال.

7. دخّليها فرن سخن 200° لمدة 30–40 دقيقة مع التقليب لحد ما تتحمر وتاخد لون حلو.

التقديم:

تتقدّم مع رز أبيض أو رز بسمتي وسلطة خضرا