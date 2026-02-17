روسيا تهاجم أوكرانيا بـ 29 صاروخا و396 مسيرة قبل محادثات جنيف

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية أطلقت 29 صاروخا و396 مسيرة على أوكرانيا قبل محادثات جنيف.

وأعلنت شركة أوكرينيرجو الأوكرانية للكهرباء عن قطع التيار الكهربائي بشكل طارئ في معظم مناطق البلاد بسبب هجوم واسع النطاق شنه الجيش الروسي.

وشنت روسيا هجوماً ضخماً على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا ، حسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وقالت الشركة الأوكرانية إنه نتيجة للأضرار الناجمة عن الإضرابات، تم فرض انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي في معظم مناطق البلاد.

وأضافت: "تجدر الإشارة إلى أن الهجوم لا يزال مستمراً. وستبدأ أعمال الترميم حينما يسمح الوضع الأمني ​​بذلك".

وأكدت أن جداول انقطاع التيار الكهربائي التي نُشرت سابقاً، التي كانت تُحدد كل ساعة، غير سارية المفعول مؤقتاً وسيتم رفع القيود الطارئة بعد استقرار الوضع في شبكة الكهرباء.