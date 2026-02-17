وفد روسي يصل جنيف للمشاركة في محادثات السلام بشأن أوكرانيا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وفدا روسيا يصل جنيف للمشاركة في محادثات السلام بشأن أوكرانيا.

أفادت وكالة رويترز نقلا عن السلطات المحلية بأوكرانيا حريق في مصفاة نفط إلسكي في إقليم كراسنودار جنوب غربي روسيا بعد هجوم بطائرة مسيرة.

يأتي ذلك أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، يوم الاثنين أن المحادثات بشأن وقف الحرب في أوكرانيا بمدينة جنيف ستكون مغلقة.



وقالت الخارجية السويسرية "يُمنع ممثلو وسائل الإعلام من حضور المحادثات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة"، بحسب ما أفادت به وكالة تاس الروسية.

وأضافت أنها بصدد إنشاء مركز صحفي للعمل الإعلامي مقابل فندق إنتركونتيننتال.

ويتألف الوفد الروسي من أكثر من 20 شخصًا، من بينهم مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي ونائب وزير الخارجية ميخائيل جالوزين.



وأصدرت سويسرا على الفور تأشيرات دخول لجميع أعضاء الوفد، وسيصلون إلى جنيف صباح الغد ولا يُستبعد إجراء اتصالات ثنائية مع الممثلين الأوكرانيين.

ومن المقرر أن تتناول المحادثات بنود التسوية الرئيسية - العسكرية والسياسية والإنسانية.

ويُناقش أيضًا مشروع محطة زابوروجيا للطاقة النووية ووفقًا للمتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اتصال دائم بالمفاوضين ويُزوّدهم بالتعليمات.

ستُعقد اجتماعات فريق العمل المعني بالقضايا الاقتصادية، والذي يضم كيريل ديميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، في جنيف.

وستُعقد اجتماعات وفود من موسكو وكييف وواشنطن يومي 17 و18 فبراير.