قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال
مصر والمغرب يكتبان الفصل الأبرز في ربع النهائي القاري .. نصف المقاعد بين القاهرة والرباط
كارثة طريق الكابلات.. بقع زيت تتسبب في دهس دراجة نارية وسحبها أسفل تريلا بالقاهرة.. وشاهد عيان يكشف التفاصيل
قبل صدام ربع النهائي القاري.. قراءة شاملة في المنافسين المحتملين للأهلي وبيراميدز بدوري الأبطال والزمالك والمصري في الكونفيدرالية
مليون وجبة للفلسطينيين في غزة من "المطبخ الإنساني الرمضاني" بالشيخ زويد
الدوري.. موعد مباراة الأهلي القادمة بعد طي صفحة دوري أبطال إفريقيا
غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا
سي إن إن: الولايات المتحدة تُصعد الضغط العسكري على إيران قبيل محادثات مصيرية
قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء
كسوف الشمس ورمضان 2026 في يوم واحد.. التفاصيل الكاملة ومواعيد الظاهرة
لزيادة الدخل وتربية الماشية.. كيف تستفيد من دعم الحكومة في مشروع البتلو؟
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل البط بمذاق وطعم احترافي لعزومات رمضان

البط
البط
اسماء محمد

يعد البط في الفرن من الأكلات الأساسية التي تقدم في أول يوم رمضان وفي العزومات المختلفة ولكن طريقة تحضيره تستهلك عدد كبير من المواعين لذا ترغب النساء في إيجاد طريقة تسهل عليها مهمة الطهى في رمضان.


نعرض لكم طريقة عمل البط في الفرن بأقل كمية مواعين وذلك من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.
 

مقادير البط في الفرن 

 بطة

 جزر حلقات

بصل حلقات

 طماطم مبشورة

حبهان

 ورق لورا

 كمون ناعم

 بهارات

 سمنة

 ملح

فلفل أسود

طريقة عمل البط في الفرن


تبلي البط يالملح والفلفل الأسود والطماطم المبشورة.

ضعي البط في كيس حراري مع قطع البصل والجزر ثم اثقبي الكيس وضعيه في صينية في فرن ساخن حتى ينضج تماما.

افرغي كيس البط من محتوياته وضعيه في طبق التقديم مع الخضار المشوي أو الأرز أو الشعرية المحمرة أو الفريك أو الأرز بالخلطة وبالهنا والشفا.

هناكل أيه انهاردة ..بط بالشعرية وشوربة بقوليات والحلو دوناتس
البط طريقة عمل البط عمل البط البط في الفرن رمضان شهر رمضان عزومات شهر رمضان أول يوم رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

نزل 400 جنيه.. أسعار الذهب اليوم تواصل الهبوط وهذا سعر عيار 21

حالة الطقس في مصر

الطقس.. غطاء سحابي فوق بعض المحافظات وأمطار قادمة بعد ساعات

من كلية الطب إلى قيادة 3 محافظات.. مَن هو أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟

خريج 2001 وتولي قيادة 3 محافظات.. من هو الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟

غدا أول صلاة تراويح

هل غدا أول صلاة تراويح في رمضان 2026؟.. الإفتاء تحسم خلال 18 ساعة

أول يوم شهر رمضان

أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

مفتش أسلحة سابق يشبه حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"  ب "بطة جالسة تنتظر الغرق"

بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

حالة الطقس

الشتاء يعود.. حالة الطقس ودرجات الحرارة

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة تدين قرار إسرائيل باستئناف تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة

الأمم المتحدة تدين قرار إسرائيل باستئناف تسجيل الأراضي بالضفة الغربية المحتلة

الرئيس الباكستاني يؤكد مجددا دعم بلاده لسياسة "الصين الواحدة" ويشيد بالعلاقات الثنائية

الرئيس الباكستاني يؤكد مجددا دعم بلاده لسياسة "الصين الواحدة" ويشيد بالعلاقات الثنائية

مقتل وإصابة 6 أشخاص في حادث إطلاق نار بمباراة هوكي شمال شرق الولايات المتحدة

مقتل وإصابة 6 أشخاص في حادث إطلاق نار بمباراة هوكي شمال شرق الولايات المتحدة

بالصور

طريقة عمل البط بمذاق وطعم احترافي لعزومات رمضان

البط
البط
البط

لغداء لذيذ.. أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية

أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية
أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية
أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية

وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟

وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟
وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟
وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟

تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح

تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح
تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح
تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح

فيديو

محمد هنيدي

خلافاته مع الفنانين وشائعة وفاته.. محمد هنيدي يكشف أسراره لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد