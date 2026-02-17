طريقة عمل البط بمذاق وطعم احترافي لعزومات رمضان

يعد البط في الفرن من الأكلات الأساسية التي تقدم في أول يوم رمضان وفي العزومات المختلفة ولكن طريقة تحضيره تستهلك عدد كبير من المواعين لذا ترغب النساء في إيجاد طريقة تسهل عليها مهمة الطهى في رمضان.



نعرض لكم طريقة عمل البط في الفرن بأقل كمية مواعين وذلك من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير البط في الفرن

بطة

جزر حلقات

بصل حلقات

طماطم مبشورة

حبهان

ورق لورا

كمون ناعم

بهارات

سمنة

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل البط في الفرن



تبلي البط يالملح والفلفل الأسود والطماطم المبشورة.

ضعي البط في كيس حراري مع قطع البصل والجزر ثم اثقبي الكيس وضعيه في صينية في فرن ساخن حتى ينضج تماما.

افرغي كيس البط من محتوياته وضعيه في طبق التقديم مع الخضار المشوي أو الأرز أو الشعرية المحمرة أو الفريك أو الأرز بالخلطة وبالهنا والشفا.