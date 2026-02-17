قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضمن «مبادرة صحح مفاهيمك».. وزارة الأوقاف تعقد ندوة توعوية بجامعة قنا حول التماسك الأسري

جانب من الندوة
جانب من الندوة
عبد الرحمن محمد

عقدت وزارة الأوقاف ندوة توعوية بكلية الآداب جامعة قنا، وذلك ضمن «مبادرة صحح مفاهيمك»، وفي إطار التعاون المثمر بين وزارة الأوقاف وجامعة قنا، حيث جاءت الندوة تحت عنوان: "تعزيز التماسك الأسري ومواجهة دوافع الانتحار"، حاضر فيها الشيخ محمد عبد الحميد همام حسين - إمام قادة فكر بمديرية أوقاف قنا، والواعظة وفاء محمد محارب - واعظة دينية بوزارة الأوقاف، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور وحيد الدين طاهر عميد كلية الآداب بجامعة قنا، وجمع من السادة أعضاء هيئة التدريس.

وتناولت الندوة أهمية الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية في بناء الإنسان وصيانة استقراره النفسي والاجتماعي، مؤكدة أن قوة التماسك الأسري تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الأزمات الفكرية والسلوكية، وفي مقدمتها الانتحار، كما أوضحت أن التفكك الأسري، وضعف الحوار، وغياب الاحتواء والدعم النفسي، من أبرز العوامل التي قد تسهم في تفاقم المشكلات النفسية لدى بعض الشباب.

من جانبه أشار الشيخ محمد عبد الحميد همام حسين إلى ضرورة ترسيخ قيم المسئولية والتكافل داخل الأسرة، وتعزيز ثقافة الحوار والتفاهم بين أفرادها، بما يسهم في توفير بيئة آمنة داعمة تساعد على تجاوز الضغوط والتحديات، كما أكدت الواعظة وفاء محمد محارب أهمية الدور التربوي والتوعوي في دعم الشباب نفسيًّا وفكريًّا، مشددة على ضرورة تكاتف الأسرة والمؤسسات التعليمية والدينية في نشر الوعي وتعزيز ثقافة الأمل والانتماء.

وشهدت الندوة تفاعلًا ملحوظًا من الحضور، حيث دار نقاش بنّاء حول آليات تعزيز الروابط الأسرية، ودور الجامعة في دعم المبادرات التوعوية التي تسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي.

مبادرة صحح مفاهيمك وزارة الأوقاف التماسك الأسري جامعة قنا

