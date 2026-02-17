قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأزمة في طريقها للحل.. الزمالك يغرم محمد عواد 250 ألف جنيه
أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام
أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
أبل تركز على جودة النظام وعمر البطارية في iOS 27
السبت.. محاكمة 4 متهمين في خلية حدائق القبة
مبادرة إنسانية.. عمرو سعد يعلن التكفل بـ 30 غارما وغارمة بـ 10 ملايين جنيه
بسيوني حكمًا لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في كأس مصر
بعد غياب طويل.. محمد عبدالمنعم يعلن جاهزيته لوديتي السعودية وإسبانيا
اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان 2026
رفضت تدفع أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة تعدى على سيدة بسوهاج
تغير مفاجئ في حالة الطقس.. أمطار متفاوتة الشدة تهطل على الجيزة والقاهرة
وصول الدفعة الـ11 من العائدين من مصر إلى غزة عبر معبر رفح
ديني

وزير الأوقاف: قريبا برنامج دولة الإنشاد والفصحى

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
محمد شحتة

أعلن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن التحضير للموسم الثاني لدولة التلاوة عقب شهر رمضان المبارك، واستنساخ نجاح التجربة في دولة الإنشاد ودولة الفحصى في القريب العاجل، استمرارًا لنهج الوزارة في رعاية المواهب القرآنية واللغوية، وترسيخ مكانة مصر الرائدة في خدمة علوم القرآن واللغة.

وقال وزير الأوقاف، في بيان، إن الحفل الختامي لبرنامج دولة التلاوة سيقام في ليلة السابع والعشرين من رمضان في الاحتفال بليلة القدر، الليلة التي نزل فيها القرآن الكريم، ليشهد الحفل بذلك أيضًا ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الثانية والثلاثين، التي يتفضل فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكريم الفائزين من مختلف دول العالم، فيكون ذلك مع تكريم نجوم دولة التلاوة من داخل مصر، في مشهد مهيب يجمع بين الاحتفاء بأهل القرآن عالميًا والاحتفاء بالمواهب المصرية الواعدة.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الأوقاف منذ الإعلان عن هذا الحدث، قد بذلت مجهودًا كبيرًا، فقد تقدم ١٤ ألف متسابق من مختلف أنحاء الجمهورية، في سبع محافظات مركزية، فأسفرت التصفيات عن اختيار ٣٠٠ متسابق، خضعوا في أكاديمية الأوقاف الدولية لبرامج تأهيل وتقييم دقيقة، ثم أسفرت هذه المرحلة عن اختيار ٣٢ متسابقًا، وانحسم الاختيار في خمسة متسابقين فقط.

وأعلن الوزير عن تشكيل لجنة من تسعة أعضاء من كبار المتخصصين للاستماع إلى كل مقاطع المتسابقين الخمسة وفحصها وإبداء رأيها في مظروف مغلق يعلن أمام شعب مصر العظيم، تأكيدًا لأعلى درجات الشفافية والحياد.

أعضاء لجنة التحكيم

وتضم اللجنة كلًّا من: الشيخ حسن عبد النبي عراقي - وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، و الدكتور أحمد نعينع - شيخ عموم المقارئ المصرية، والدكتور أحمد عبد المرضي - عميد كلية القرآن الكريم بطنطا، والدكتور عبد الكريم صالح – الأستاذ بكلية القرآن الكريم، والدكتور بشير دعبس - أستاذ ورئيس قسم القراءات بكلية القرآن الكريم، والدكتور محمد مصطفى علي علوة - المدرس بكلية القرآن الكريم، عضو لجنة مراجعة المصحف الشريف، والشيخ سمير محمد علي - شيخ معهد قراءات شبرا الخيمة، والدكتور طه عبد الوهاب - خبير المقامات الصوتية، والشيخ طه النعماني – قارئ مسجد عمرو بن العاص، القارئ المعتمد بالإذاعة والتليفزيون.

وزير الأوقاف أسامة الأزهري دولة التلاوة دولة الإنشاد ليلة القدر الرئيس عبد الفتاح السيسي أهل القرآن

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل في هذا الموعد

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

موعد اول يوم رمضان 2026

رمضان الأربعاء أم الخميس؟ .. موعد إعلان أول أيام الصيام

وليد دعبس

وليد دعبس: الأندية تُنفق الملايين وحقوقها تُهدر بسبب أزمة التحكيم

وليد دعبس

وليد دعبس يطالب بتحرك عاجل لحل أزمة التحكيم ويحذر من اهتزاز الثقة

كهربا

الظهور الأول.. ماذا قدم كهربا في مشاركته بديلا أمام البنك الأهلي؟

بالصور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

