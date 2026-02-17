وزير الأوقاف: قريبا برنامج دولة الإنشاد والفصحى

أعلن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن التحضير للموسم الثاني لدولة التلاوة عقب شهر رمضان المبارك، واستنساخ نجاح التجربة في دولة الإنشاد ودولة الفحصى في القريب العاجل، استمرارًا لنهج الوزارة في رعاية المواهب القرآنية واللغوية، وترسيخ مكانة مصر الرائدة في خدمة علوم القرآن واللغة.

وقال وزير الأوقاف، في بيان، إن الحفل الختامي لبرنامج دولة التلاوة سيقام في ليلة السابع والعشرين من رمضان في الاحتفال بليلة القدر، الليلة التي نزل فيها القرآن الكريم، ليشهد الحفل بذلك أيضًا ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الثانية والثلاثين، التي يتفضل فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكريم الفائزين من مختلف دول العالم، فيكون ذلك مع تكريم نجوم دولة التلاوة من داخل مصر، في مشهد مهيب يجمع بين الاحتفاء بأهل القرآن عالميًا والاحتفاء بالمواهب المصرية الواعدة.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الأوقاف منذ الإعلان عن هذا الحدث، قد بذلت مجهودًا كبيرًا، فقد تقدم ١٤ ألف متسابق من مختلف أنحاء الجمهورية، في سبع محافظات مركزية، فأسفرت التصفيات عن اختيار ٣٠٠ متسابق، خضعوا في أكاديمية الأوقاف الدولية لبرامج تأهيل وتقييم دقيقة، ثم أسفرت هذه المرحلة عن اختيار ٣٢ متسابقًا، وانحسم الاختيار في خمسة متسابقين فقط.

وأعلن الوزير عن تشكيل لجنة من تسعة أعضاء من كبار المتخصصين للاستماع إلى كل مقاطع المتسابقين الخمسة وفحصها وإبداء رأيها في مظروف مغلق يعلن أمام شعب مصر العظيم، تأكيدًا لأعلى درجات الشفافية والحياد.

أعضاء لجنة التحكيم

وتضم اللجنة كلًّا من: الشيخ حسن عبد النبي عراقي - وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، و الدكتور أحمد نعينع - شيخ عموم المقارئ المصرية، والدكتور أحمد عبد المرضي - عميد كلية القرآن الكريم بطنطا، والدكتور عبد الكريم صالح – الأستاذ بكلية القرآن الكريم، والدكتور بشير دعبس - أستاذ ورئيس قسم القراءات بكلية القرآن الكريم، والدكتور محمد مصطفى علي علوة - المدرس بكلية القرآن الكريم، عضو لجنة مراجعة المصحف الشريف، والشيخ سمير محمد علي - شيخ معهد قراءات شبرا الخيمة، والدكتور طه عبد الوهاب - خبير المقامات الصوتية، والشيخ طه النعماني – قارئ مسجد عمرو بن العاص، القارئ المعتمد بالإذاعة والتليفزيون.