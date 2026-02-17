متحدث الأوقاف: لا حلقة أخيرة لـ«دولة التلاوة».. ولجنة 9 خبراء تحسم الفائزين في أظرف مغلقة

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أنه لا توجد حلقة أخيرة لبرنامج «دولة التلاوة» في موسمه الأول، موضحًا أن آلية اختيار الفائزين جرت وفق ضوابط دقيقة تضمن أعلى درجات النزاهة والشفافية.

وأوضح رسلان أن الوزارة شكّلت لجنة متخصصة تضم 9 من كبار خبراء القرآن الكريم وعلومه، تولّت مراجعة تسجيلات المتسابقين الخمسة الذين بلغوا المرحلة النهائية، وذلك لاختيار فائز في فرع «التجويد» وآخر في فرع «الترتيل»، بناءً على معايير فنية دقيقة تتعلق بالأداء، وأحكام التلاوة، وجودة الصوت، والتمكن من المقامات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللجنة أنهت أعمالها بالفعل، وتم اعتماد النتائج بصورة رسمية، حيث وُضع اسم كل فائز في ظرف مغلق ومُختوم، ولن يتم الإعلان عنها إلا خلال احتفالية كبرى تُقام في ليلة السابع والعشرين من رمضان (ليلة القدر)، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مشهد يليق بمكانة القرآن الكريم وأهله.

وشدد رسلان على أن غياب الحلقة الختامية لا يعني غياب المنافسة، بل إن التحكيم تم على أعلى مستوى من الدقة والمهنية، لضمان وصول الجائزة إلى مستحقيها الحقيقيين، بعيدًا عن أي مؤثرات خارجية، مؤكدًا أن الوزارة حرصت على أن تكون النتائج مفاجأة للجمهور حتى لحظة إعلانها رسميًا.

واختتم رسلان تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الآلية تعكس احترام الدولة لقيمة القرآن الكريم، وحرصها على ترسيخ معايير موضوعية لاختيار أفضل الأصوات، بما يعزز من مكانة مدرسة التلاوة المصرية ويعيد لها بريقها وريادتها.