توك شو

عودة درجات الحرارة للمعدل الطبيعي.. الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أعلنت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، 17 فبراير 2026.

 توقعت الهيئة خلال صباح الخير يا مصر أن يشهد الطقس انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، تصل قيمته إلى 6 درجات في بعض المناطق.

تفاصيل الطقس في مختلف أنحاء الجمهورية

من المتوقع أن يسود اليوم طقس بارد في الصباح الباكر ودافئ خلال النهار على أغلب الأنحاء، بينما سيكون حارًا على جنوب الصعيد وباردًا ليلاً.

القاهرة الكبرى: العظمى 24 درجة، الصغرى 13 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 33 درجة في أسوان، مع صغرى 16 درجة.

مدن السواحل الشمالية: الإسكندرية 23 درجة، مطروح 22 درجة.

تنبيه للأهالي بتوخي الحذر بسبب الرياح والأتربة

كما أشارت غانم إلى أن بعض المناطق قد تشهد رياحًا نشطة وأتربة عالقة تؤثر على الرؤية، خاصة في مناطق شمال البلاد وسيناء، مؤكدة ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

عودة الطقس المعتدل بعد موجة من التقلبات

وأوضحت غانم أن هذا التحسن في درجات الحرارة يأتي بعد موجة من التقلبات الحادة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، حيث ارتفعت درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

وأهابت الهيئة بالجميع ضرورة متابعة التحديثات اليومية لحالة الطقس لضمان السلامة العامة وتجنب التعرُّض للمخاطر.

الطقس الطقس اليوم الطقس في مصر

بالصور

انتبهي قبل فوات الأوان.. علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قوانص الدجاج؟

ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

