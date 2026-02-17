تبدأ غدا.. التنمية المحلية تكشف مواعيد عمل وغلق المحلات في رمضان

أعلنت وزارة التنمية المحلية مواعيد العمل الجديدة للأنشطة التجارية في شهر رمضان المبارك، بما في ذلك مواعيد غلق المحلات والمطاعم والمولات، بالإضافة إلى الخدمات الأساسية التي استثنيت من هذه القرارات.

مواعيد عمل وغلق المحلات التجارية:

في تصريحاته لبرنامج صباح الخير يا مصر، أوضح الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أن مواعيد غلق المحلات التجارية ستشمل المطاعم والمولات والكافيهات، حيث سيتم إغلاق هذه المحلات في تمام الساعة الثانية صباحًا طوال الشهر الكريم.

تستمر خدمة "تيك أواي" (الطلبات الخارجية) وخدمة التوصيل طوال الليل، لتلبية احتياجات المواطنين في ساعات ما بعد الإفطار.

الورش ومحطات الوقود:

أما فيما يخص الورش، فقد تقرر غلقها في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ومع ذلك، تم استثناء محطات الوقود الواقعة على الطرق الرئيسية وكذلك الورش التي تعمل في خدمات حيوية.

استثناء الأنشطة الحيوية:

وأعلن قاسم أن المخابز والأفران ومحلات السلع الغذائية ومحلات الدواجن والصيدليات تم استثناؤها من قرارات الغلق. هذا لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين خلال الشهر الفضيل، خاصة مع الزيادة في الطلب على هذه السلع والخدمات.

التنسيق مع الجهات المحلية:

كما أعلن المتحدث باسم الوزارة عن وجود تنسيق مع الجهات المحلية لإتاحة أماكن مناسبة لتنظيم "موائد الرحمن" طوال شهر رمضان. ويمكن للأفراد الراغبين في تنظيم هذه الموائد التقدم بطلب إلى رئيس الحي للحصول على الموافقات اللازمة.

الموعد والتطبيق:

أوضح قاسم أن هذه الإجراءات ستبدأ من يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، وستستمر حتى انتهاء أيام عيد الفطر المبارك.