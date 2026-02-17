قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلام إيراني: المحادثات بين واشنطن وطهران في جنيف دخلت المرحلة الفنية
إيران توافق على زيارة وكالة الطاقة الذرية لمنشآتها النووية
قوة الرد السريع التابعة للناتو تواصل عملياتها البحرية في بحر البلطيق ضمن مناورات "ستيدفاست دارت 2026"
إحالة اخصائية اجتماعية ومدير مدرسة للمحاكمة لتقاعسهما في واقعة تحرش
«حلقة النار».. كسوف شمسي نادر يفتتح موسم الكسوف لعام 2026
وزيرة الإسكان: التكليفات الرئاسية ستكون بمثابة التوجه العام لخطة العمل في الفترة المقبلة
رؤية هلال رمضان 2026.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام الصيام
النقل تكشف تفاصيل حدوث هبوط أرضي قرب مسار الخط الرابع لمترو الانفاق
شاهد.. التجهيزات النهائية قبل انطلاق قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية
سنن السحور والإفطار .. ما فعله النبي في رمضان
عاطف المغاوري: طعون مقدمة ضد قرارات المحافظين بشأن تقسيم المناطق في قانون الإيجار القديم
انتهت أزمة المتأخرات.. موعد نهائي لسداد مستحقات المستلزمات الطبية بقرار من "الشراء الموحد"
رياضة

شاهد.. التجهيزات النهائية قبل انطلاق قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

يُقيم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الثلاثاء، مراسم قرعة دور الـ8 (ربع النهائي) من بطولة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية موسم 2025-2026، وذلك لتحديد مواجهات الأندية الثمانية المتأهلة، ورسم طريق المنافسة حتى المباراة النهائية.

وحصل صدي البلد على صور من التجهيزات النهائية للقاعة التي ستجري فيه قرعة ربع نهائي البطولتين.

وتُجرى مراسم القرعة في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، وفقًا لما أعلنه الاتحاد الإفريقي عبر موقعه الرسمي.

الأندية المتأهلة إلى دور الـ8

نجحت 8 أندية في حجز مقاعدها بربع النهائي، وهي:

الأهلي وبيراميدز (مصر)، الترجي (تونس)، نهضة بركان والجيش الملكي (المغرب)، صن داونز (جنوب إفريقيا)، الملعب المالي (مالي)، والهلال السوداني (السودان).

مشوار الأهلي وبيراميدز في دور المجموعات

تأهل النادي الأهلي إلى ربع النهائي بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، بعدما حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 4 مواجهات.

كما صعد بيراميدز إلى دور الـ8 متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، إثر تحقيقه الفوز في 5 مباريات والتعادل في لقاء وحيد.

نظام قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

يُقسم “كاف” الفرق إلى مستويين:

  • المستوى الأول: متصدرو المجموعات الأربعة
  • المستوى الثاني: أصحاب المركز الثاني في المجموعات

وبحسب النظام، يواجه كل فريق من المستوى الأول فريقًا من المستوى الثاني.

احتمالات مواجهات الأهلي وبيراميدز

من المنتظر أن يواجه الأهلي أحد الفرق التالية:

الترجي – نهضة بركان – صن داونز

أما بيراميدز، فسيصطدم بأحد الأندية:

الترجي – صن داونز – الجيش الملكي

الزمالك والمصري يمثلان مصر في الدور المقبل من بطولة كأس الكونفدرالية

نجح نادي الزمالك في التأهل إلى دور الـ8 بعدما حسم صدارة المجموعة الرابعة، محققًا 11 نقطة، جمعها من الفوز في 3 مباريات، والتعادل في مباراتين، بينما تلقى هزيمة واحدة فقط.

وفي نفس المجموعة، حجز النادي المصري بطاقة التأهل بعدما أنهى مرحلة المجموعات في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بعد تحقيق 3 انتصارات، وتعادل وحيد، وخسارتين.

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي الكونفدرالية

تضم قائمة المتأهلين إلى ربع النهائي أندية قوية من مختلف الدول الإفريقية، وهي:

اتحاد العاصمة الجزائري، أولمبيك آسفي المغربي، الوداد المغربي، مانياما يونيون من الكونغو الديمقراطية، شباب بلوزداد الجزائري، نادي أوتوهو من جمهورية الكونغو، بالإضافة إلى الزمالك والمصري من مصر.

نظام قرعة ربع النهائي

يتم تقسيم الأندية إلى مستويين، حيث يضم المستوى الأول أصحاب صدارة المجموعات، بينما يضم المستوى الثاني أصحاب المركز الثاني. وبحسب النظام، يواجه كل فريق من المستوى الأول فريقًا من المستوى الثاني.

وبذلك، سيكون الزمالك على موعد مع أحد الفرق: أولمبيك آسفي المغربي أو مانياما الكونغولي أو أوتوهو الكونغولي.

بينما يواجه المصري أحد الفرق: اتحاد العاصمة الجزائري أو شباب بلوزداد الجزائري أو الوداد المغربي.

موعد القرعة والقنوات الناقلة

تنطلق القرعة اليوم الثلاثاء 17 فبراير في تمام:

2:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة

3:00 عصرًا بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة لقرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

تُنقل القرعة عبر:

  • قناة ON Sport
  • beIN Sports الإخبارية
  • القناة الرياضية المغربية
  • قناة “كاف” الرسمية على يوتيوب 
