دوري أبطال أفريقيا.. شوبير يطرح سؤالًا هامًا للجماهير

وجة الإعلامي أحمد شوبير سؤالا لجماهير الكرة المصرية بشأن بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:توقعاتك ... من سيكون منافس الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا؟؟

وأنهى الأهلي دور المجموعات متصدرا مجموعته بـ10 نقاط دون خسارة في مشهد يعكس اتزانا تكتيكيا وقدرة على إدارة المباريات الكبيرة.

وفي الجولة الختامية تعادل سلبيًا مع الجيش الملكي ليصعد الفريقان سويًا بينما غادر يانج أفريكانز رغم فوزه على شبيبة القبائل.

مكافأة الكاف للنادي الأهلي

وسيحصل النادي الأهلي على 41 مليون و760 ألف جنيه نظير تأهله إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي لم يكن وحده الذي حافظ على سجله خاليًا من الهزائم إذ فعلها أيضًا بيراميدز في تأكيد على الحضور المصري القوي في النسخة الحالية.