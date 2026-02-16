تريزيجيه يحقق 4 أرقام مميزة في دوري أبطال أفريقيا

قدم محمود حسن تريزيجيه نجم النادي الأهلي أداء مميز مع الفريق الأول خلال منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ورغم غياب تريزيجيه عن المباراة الأخيرة أمام فريق الجيش الملكي والتي أنتهت بالتعادل السلبي لكنه مازال يعد الأفضل في المارد الأحمر بدور المجموعات.

وتصدر محمود تريزيجيه قائمة هدافي بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تسجيله 5 أهداف خلال دور المجموعات.

ويعد تريزيجيه الأكثر مساهمة أيضا في الأهداف خلال مباريات المجموعة برصيد 6 أهداف.

وواصل تريزيجيه أرقامه المميزة مع الأهلي بـ 19 تسديدة وهو الأكثر بين لاعبي دوري أبطال أفريقيا والأكثر تسديدا على المرمى بـ 9 تسديدات.

تفاصيل مباراة الأهلي والجيش الملكي

شهدت مباراة النادي الأهلي ضد منافسه الجيش الملكي عدة مشاهدة مثيرة في المدرجات بعد إلقاء جماهير الأحمر زجاجات المياه في أرضية الملعب.

واستدعت الأحداث المثيرة خلال مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي، رؤية على العقوبات المتوقعة عقب شغب الجماهير خصوصا بعد تقدم نادي الجيش الملكي المغربي بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ الكاف” بسبب الاحداث الأخيرة.

وأصدر نادي الجيش الملكي بيانا تستنكر فيه بشدة السلوكيات اللارياضية الصادرة عن بعض جماهير نادي الأهلي، والمتمثلة في رمي القارورات، وهو ما شكل تهديدًا مباشرًا لسلامة اللاعبين وأعضاء الطاقم التقني، بحسب البيان.