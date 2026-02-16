الإسكان: 500 مكتب بريد لمساعدة المخاطبين بقانون الإيجار القديم في تقديم طلباتهم خلال رمضان

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن استمرار عمل ٥٠٠ مكتب بريد على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لمساعدة المواطنين الراغبين في استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني للمواطنين المخاطبين بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥.



وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن تخصيص مكاتب البريد يهدف للتيسير على المواطنين الراغبين في تسجيل وحداتهم السكنية ضمن منظومة الإيجار القديم، خصوصًا في حالة عدم قدرتهم على استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني عبر منصة مصر الرقمية.

وأضافت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن بعض مكاتب البريد سوف يستمر العمل بها من ٩ صباحًا وحتى ٢ ظهرًا، ويمكن التعرف عليها من خلال الرابط https://bit.ly/4qAFiWV، بينما يستمر العمل في بعض المكاتب الأخرى من ٩ صباحًا وحتى ٤ عصرًا، ويمكن التعرف عليها عبر الرابط https://bit.ly/4qEM4eg، مضيفة أنه تم تخصيص موظفين بكل مكتب بريد عبر منافذ مخصصة لذلك؛ لمساعدة المواطنين في استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني.



وأوضحت أن هذه الخدمة مخصصة حاليًا للمواطنين الذين يمتلكون حسابات مفعلة عبر منصة مصر الرقمية، حيث أنه يجب على كل مواطن أن يقوم بتسجيل حسابه شخصي عبر منصة مصر الرقمية قبل الذهاب إلى مكاتب البريد.

وأضافت مي عبد الحميد أن الموظف المختص في مكتب البريد سوف يقوم بتسجيل بيانات مقدم طلب السكن البديل عبر منصة مصر الرقمية، وذلك بالنيابة عن المواطن، بما يمكن المواطن من متابعة طلبه من خلال الحساب الإلكتروني الذي قام بتسجيله عبر منصة مصر الرقمية.

وأشارت إلى أنه يجب على المواطن توفير المستندات الآتية للتيسير على الموظف المختص بمكاتب البريد في عملية استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني، وهي (بطاقة الرقم القومي للمسـتأجر، وبطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، وعقد الإيجار لاستيفاء بيانات الوحدة والبيانات الشخصية، ومنها على سبيل المثال رقم الهاتف والبريد الإلكتروني والحالة الاجتماعية والصحية (مستند الإعاقة إن وجد)، والبيانات الوظيفية للمتقدم، وإعلام وراثة.)

وأكدت مي عبد الحميد الحرص الكامل على تيسير الإجراءات على المواطنين لمساعدتهم في تقديم طلباتهم بكل سهولة ويسر.