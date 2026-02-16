مورينيو يعلق على أنباء تدريبه ريال مدريد: لا أريد تأجيج الشائعات وبنفيكا لا يحتاج إلى معجزة للتأهل

تحدث البرتغالي ، المدير الفني لنادي ، عن الأنباء المتداولة بشأن إمكانية عودته لتدريب ، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في بطولة .

ويستضيف بنفيكا نظيره ريال مدريد على ملعب «دا لوز»، غدًا الثلاثاء، في ذهاب ملحق دور الـ16 من المسابقة الأوروبية، وسط ترقب كبير للمواجهة، خاصة بعد فوز الفريق البرتغالي على الميرنجي بنتيجة 4-2 في مرحلة الدوري الشهر الماضي.

تعليق مورينيو على شائعات ريال مدريد

وخلال المؤتمر الصحفي، علّق مورينيو على إمكانية عودته لتدريب ريال مدريد، مؤكدًا أنه لا يرغب في تأجيج قصص لا أساس لها من الصحة. وقال:

«بذلت كل ما في وسعي من أجل ريال مدريد، وعندما يغادر شخص محترف ناديه بهذا الشعور، تنشأ رابطة تدوم للأبد»..

وأضاف أنه يشعر بتقدير جماهير النادي الملكي لما قدمه خلال فترته السابقة، مشيرًا إلى أنه ارتكب أخطاء وحقق نجاحات، لكنه كان دائمًا يبذل أقصى ما لديه.

وكشف مورينيو أن عقده مع بنفيكا يتبقى فيه عام واحد، ويتضمن بندًا يسمح بفسخه في ظروف معينة تتعلق بحماية الإدارة المستقبلية، لكنه شدد على أن تركيزه منصب بالكامل على مهمته الحالية.

وأشار إلى تمنياته بأن يتمكن من إقصاء ريال مدريد من البطولة، مؤكدًا في الوقت ذاته احترامه الكبير للنادي الإسباني ومدربه، الذي اعتبره شخصية مناسبة لقيادة الفريق لسنوات طويلة.

وعن فرص بنفيكا في التأهل، قال مورينيو:«لا أعتقد أننا بحاجة إلى معجزة للتأهل، علينا فقط أن نكون في أفضل حالاتنا. ريال مدريد فريق عريق، وكذلك بنفيكا، نحن ناديان عملاقان».

كما أوضح أن مباراة الإياب على ملعب «سانتياجو برنابيو» ستكون مختلفة تمامًا من حيث الأسلوب والعقلية، مؤكدًا رغبته في أن يلعب فريقه بطريقته الخاصة لا وفق إيقاع المنافس.

وفي ختام تصريحاته، أعرب مورينيو عن أمله في أن تركز جماهير ريال مدريد على دعم فريقها فقط، قائلًا إنه يتمنى لهم التوفيق، مشددًا على أن علاقته برئيس النادي قائمة على الاحترام والصداقة.

واختتم المدرب البرتغالي حديثه برسالة واضحة: «عندما تبذل قصارى جهدك، لا يجب أن تندم، وأنا متصالح مع نفسي».