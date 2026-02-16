قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب حفل فى كافية.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على كروان مشاكل
هل تسقط فدية الصيام عن المريض الذي يعجز عن دفعها؟.. اعرف حكم الشرع
نائب برلماني يعلن التبرع الكامل بأعضائه بعد الوفاة
كدمات على الرقبة.. العثور على المنتجة الإسرائيلية لمسلسل طهران ميتة في أثينا
إيقاف تنفيذ عقوبة حبس اللاعب أحمد حسام ميدو في قضية سب وقذف
طبنجات وأسلحة بيضاء.. القبض على مقاول يروج لبيع الأسلحة عبر مواقع التواصل في القاهرة
بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة
موعد أول أيام شهر رمضان 2026 في مصر.. هل يبدأ الأربعاء أم الخميس؟
القبض على والدي رضيعة استخدماها في التسول بالإسكندرية
هو الخطيب مش عارف يجيب مهاجم؟.. عبد الجليل: إدارة الأهلي الفنية بقالها 4 سنين بتضحك على الجماهير
دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة
بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء
رياضة

مورينيو يعلق على أنباء تدريبه ريال مدريد: لا أريد تأجيج الشائعات وبنفيكا لا يحتاج إلى معجزة للتأهل

مورينيو
مورينيو
حمزة شعيب

تحدث البرتغالي ، المدير الفني لنادي ، عن الأنباء المتداولة بشأن إمكانية عودته لتدريب ، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في بطولة .

ويستضيف بنفيكا نظيره ريال مدريد على ملعب «دا لوز»، غدًا الثلاثاء، في ذهاب ملحق دور الـ16 من المسابقة الأوروبية، وسط ترقب كبير للمواجهة، خاصة بعد فوز الفريق البرتغالي على الميرنجي بنتيجة 4-2 في مرحلة الدوري الشهر الماضي.

تعليق مورينيو على شائعات ريال مدريد

وخلال المؤتمر الصحفي، علّق مورينيو على إمكانية عودته لتدريب ريال مدريد، مؤكدًا أنه لا يرغب في تأجيج قصص لا أساس لها من الصحة. وقال:
«بذلت كل ما في وسعي من أجل ريال مدريد، وعندما يغادر شخص محترف ناديه بهذا الشعور، تنشأ رابطة تدوم للأبد»..

وأضاف أنه يشعر بتقدير جماهير النادي الملكي لما قدمه خلال فترته السابقة، مشيرًا إلى أنه ارتكب أخطاء وحقق نجاحات، لكنه كان دائمًا يبذل أقصى ما لديه.

 

وكشف مورينيو أن عقده مع بنفيكا يتبقى فيه عام واحد، ويتضمن بندًا يسمح بفسخه في ظروف معينة تتعلق بحماية الإدارة المستقبلية، لكنه شدد على أن تركيزه منصب بالكامل على مهمته الحالية.

وأشار إلى تمنياته بأن يتمكن من إقصاء ريال مدريد من البطولة، مؤكدًا في الوقت ذاته احترامه الكبير للنادي الإسباني ومدربه، الذي اعتبره شخصية مناسبة لقيادة الفريق لسنوات طويلة.

 

وعن فرص بنفيكا في التأهل، قال مورينيو:«لا أعتقد أننا بحاجة إلى معجزة للتأهل، علينا فقط أن نكون في أفضل حالاتنا. ريال مدريد فريق عريق، وكذلك بنفيكا، نحن ناديان عملاقان».

كما أوضح أن مباراة الإياب على ملعب «سانتياجو برنابيو» ستكون مختلفة تمامًا من حيث الأسلوب والعقلية، مؤكدًا رغبته في أن يلعب فريقه بطريقته الخاصة لا وفق إيقاع المنافس.

 

وفي ختام تصريحاته، أعرب مورينيو عن أمله في أن تركز جماهير ريال مدريد على دعم فريقها فقط، قائلًا إنه يتمنى لهم التوفيق، مشددًا على أن علاقته برئيس النادي قائمة على الاحترام والصداقة.

واختتم المدرب البرتغالي حديثه برسالة واضحة: «عندما تبذل قصارى جهدك، لا يجب أن تندم، وأنا متصالح مع نفسي».

مورينيو ريال مدريد بنفيكا

