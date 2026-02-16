الإمارات واليونان: تسوية النزاعات يجب أن يتم بالحوار والحلول الدبلوماسية

أكد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس وزراء جمهورية اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، أهمية العمل من أجل تسوية النزاعات عبر الحوار والحلول الدبلوماسية؛ لمصلحة السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، اليوم الإثنين، حيث استعرضا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

كما بحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، مؤكدين حرصهما المتبادل على مواصلة العمل المشترك لتحقيق أهداف هذه الشراكة لما فيه الخير للبلدين وشعبيهما.