عبدالغفار: توجيهات الرئيس السيسي تُشير لرسالة واضحة بأن ملف الصحة على رأس الأولويات

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تُشير لرسالة واضحة أن ملف الصحة على رأس أولويات الدولة المصرية وخاصة فيما يخص قوائم الانتظار وتوفير 3 مليار جنية لانهاء وتسريع العمليات لهم.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الاثنين، أن الدولة خصصت 3 مليارات جنيه ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة للعمل على إنهاء قوائم الانتظار، بما يشمل العمليات والتخصصات الأكثر إلحاحًا، مثل "جراحات القلب والصدر، والمخ والأعصاب، والأورام، وزراعة الأعضاء، وجراحات العظام والمفاصل"، بما يسهم في تقليل فترات الانتظار غير المبررة وتسريع حصول المرضى على الخدمة الطبية.

وتابع الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن هناك 3 مليار جنيه أخرى للعلاج على نفقة الدولة لغير الخاضعين للتأمين الصحي، بما يتيح إصدار قرارات العلاج بصورة أسرع، وتوسيع مظلة تغطية الأدوية مرتفعة التكلفة، ودعم أصحاب الأمراض المزمنة، وتخفيف العبء المالي عن الأسر البسيطة.

