برلماني: الرئيس السيسي يوجه المحافظين الجدد ونوابهم باستغلال موارد المحافظات

أشاد النائب أكمل نجاتي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحركة المحافظين والتي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أنها حملت ثقة كبيرة في الشباب.

وقال النائب أكمل نجاتي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مداخةل هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الاثنين، إن الرئيس السيسي يوجه المحافظين الجدد ونوابهم باستغلال موارد المحافظات وتحقيق نتائج ملموسة تخدم الصالح العام.

وأضاف النائب أكمل نجاتي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن توجيهات رئاسية بمتابعة حياة كريمة وحملات النظافة وتقنين المخالفات بالمحافظات.