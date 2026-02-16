قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار السجائر اليوم في مصر 16 فبراير 2026 بعد الزيادة الجديدة
غارتان في 12 ساعة.. هجوم إسرائيلي على جنوب لبنان يسفر عن مقتل شخصين
الأربعاء ولا الخميس.. موعد أول شهر رمضان المبارك 2026 .. دار الإفتاء تحسم الجدل
إخلاء سبيل 35 متهما من جماهير الأهلي بعد أحداث مباراة الجيش الملكي
الحكومة: نستهدف تحقيق طفرة في تحسين بيئة الأعمال وتيسير إجراءات الموافقات والتراخيص
الاتحاد السكندري يحسم ديربي الإسكندرية بهدف نظيف في سموحة
رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي
عالم بالأوقاف: يجب استقبال شهر رمضان بنية صادقة وهمة مرتفعة
إقبال متزايد على أكاديمية الشرطة ومبادرة للتواصل بين الطلاب
لا تشربوها في رمضان.. خبيرة تغذية تكشف 4 مخاطر لتناول المياه الغازية
صحيفة يونانية: أثينا ستشارك في اجتماع مجلس السلام القادم حول غزة
الزمالك يفاجئ معتمد جمال بعد الفوز على كايزر تشيفز.. قرار جديد بشأن المدرب الأجنبي
برلماني: الرئيس السيسي يوجه المحافظين الجدد ونوابهم باستغلال موارد المحافظات

عادل نصار

أشاد النائب أكمل نجاتي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحركة المحافظين والتي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أنها حملت ثقة كبيرة في الشباب.

وقال النائب أكمل نجاتي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مداخةل هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الاثنين، إن الرئيس السيسي يوجه المحافظين الجدد ونوابهم باستغلال موارد المحافظات وتحقيق نتائج ملموسة تخدم الصالح العام.

وأضاف النائب أكمل نجاتي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن توجيهات رئاسية بمتابعة حياة كريمة وحملات النظافة وتقنين المخالفات بالمحافظات.

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

قيادي في حركة جيش تحرير السودان: الهدف الأول والأخير للدعم السريع نهب ممتلكات المواطنين

أهمية منصب المحافظ وتفاصيل مهمة حول مشروع قانون الإدارة المحلية.. وكيل محلية النواب يكشف

مصر تسعى لتعظيم كفاءة الإنفاق وجذب الاستثمارات مع إطلاق حزمة اجتماعية داعمة للمواطنين

الطلاق الصامت يتزايد داخل البيوت.. خبراء يفسرون الظاهرة ويحذرون من آثارها النفسية

منافِسة بورش ماكان.. تسريب صور رانج روفر الجديدة بمواصفات جبارة

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة .. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: حين يصبح التكافل علما

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

