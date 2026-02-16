كواليس مسلسل هبد في هبد لـ إيمي سمير غانم والفنان مصطفى غريب

يقدم الراديو 9090 في رمضان 2026 المسلسل الإذاعي "هبد في هبد"، ويجمع لأول مرة الفنانة إيمي سمير غانم والفنان مصطفى غريب.

المسلسل من تأليف الكاتب يوسف حسن يوسف، لأول مرة في الإذاعة،وانتاج تشالنج برودكشن امل عبدالحميد، وإخراج علي مصيلحي، ويعرض من الأحد إلى السبت في تمام الساعة 3:30 عصرا.

تدور قصة المسلسل حول شخصيتي "شوقي وكاميليا"، وهما زوجان يقرران اقتحام عالم "السوشيال ميديا"، وبدلاً من تقديم محتوى هادف، ينزلقان في فخ نشر المعلومات المغلوطة أو ما يُعرف بـ "الهبد"، طمعاً في تحقيق الشهرة وجمع الأرباح المالية.

مسلسل هبد في هبد

أعمال مصطفى غريب

اختار الفنان مصطفى غريب أسلوبه الكوميدي المعتاد للترويج لمسلسله الجديد “هي كيميا”، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، حيث نشر رسالة طريفة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وقال: “انا نفسى المح حد مش هيتفرج ع المسلسل استنونا الشهر الكريم فى مسلسل “هى كيميا ” بامرك وفضلك وتوفيقك يارب هتشوفوا مسلسل يعجبكوا ويفرحكوا”.

وكان نشر مصطفى غريب صورا من بوستر المسلسل عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق عليها قائلاً: “مبسوط ومتشرف إن أنا وسط الأساتذة دول، ووسط أخواتي وأصحابي، وواحد من جمهور كل واحد فيهم”.

واختتم مصطفى غريب: "بحبكوا من قلبى وأتمنى ربنا يكرمنا مع بعض وببعض.. استنونا في رمضان في مسلسل "هي كيميا؟!"، إن شاء اللّه هتنبسطوا جدا".

مسلسل «هى كيميا»

يشارك فى بطولة مسلسل «هى كيميا» بجانب دياب ومصطفى غريب كل من مريم الجندى وفرح يوسف وميشيل ميلاد، وآخرون، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.