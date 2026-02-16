قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة: نستهدف تحقيق طفرة في تحسين بيئة الأعمال وتيسير إجراءات الموافقات والتراخيص
الاتحاد السكندري يحسم ديربي الإسكندرية بهدف نظيف في سموحة
رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي
عالم بالأوقاف: يجب استقبال شهر رمضان بنية صادقة وهمة مرتفعة
إقبال متزايد على أكاديمية الشرطة ومبادرة للتواصل بين الطلاب
لا تشربوها في رمضان.. خبيرة تغذية تكشف 4 مخاطر لتناول المياه الغازية
صحيفة يونانية: أثينا ستشارك في اجتماع مجلس السلام القادم حول غزة
الزمالك يفاجئ معتمد جمال بعد الفوز على كايزر تشيفز.. قرار جديد بشأن المدرب الأجنبي
الرئيس السيسي: مصر تدعم كل جهود تحقيق الاستقرار والتنمية في إفريقيا الوسطى
1500 جنيه.. غدًا بدء صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
سابها وهِرب.. القبض على سائق ميكروباص أتلف بضاعة سيدة في الجيزة
فكرة عملية في رمضان.. رمضان عبد المعز: اكتب نواهي القرآن وغيّر سلوكك
كواليس مسلسل هبد في هبد لـ إيمي سمير غانم والفنان مصطفى غريب

مسلسل هبد في هبد
مسلسل هبد في هبد
سعيد فراج

يقدم الراديو 9090 في رمضان 2026 المسلسل الإذاعي "هبد في هبد"، ويجمع لأول مرة الفنانة إيمي سمير غانم والفنان مصطفى غريب.

المسلسل من تأليف الكاتب يوسف حسن يوسف، لأول مرة في الإذاعة،وانتاج تشالنج برودكشن امل عبدالحميد، وإخراج علي مصيلحي، ويعرض من الأحد إلى السبت في تمام الساعة 3:30 عصرا.

تدور قصة المسلسل حول شخصيتي "شوقي وكاميليا"، وهما زوجان يقرران اقتحام عالم "السوشيال ميديا"، وبدلاً من تقديم محتوى هادف، ينزلقان في فخ نشر المعلومات المغلوطة أو ما يُعرف بـ "الهبد"، طمعاً في تحقيق الشهرة وجمع الأرباح المالية.

مسلسل هبد في هبد

أعمال مصطفى غريب

اختار الفنان مصطفى غريب أسلوبه الكوميدي المعتاد للترويج لمسلسله الجديد “هي كيميا”، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، حيث نشر رسالة طريفة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وقال: “انا نفسى المح حد مش هيتفرج ع المسلسل استنونا الشهر الكريم فى مسلسل “هى كيميا ” بامرك وفضلك وتوفيقك يارب هتشوفوا مسلسل يعجبكوا ويفرحكوا”.

وكان نشر مصطفى غريب صورا من بوستر المسلسل عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق عليها قائلاً: “مبسوط ومتشرف إن أنا وسط الأساتذة دول، ووسط أخواتي وأصحابي، وواحد من جمهور كل واحد فيهم”.

واختتم مصطفى غريب: "بحبكوا من قلبى وأتمنى ربنا يكرمنا مع بعض وببعض.. استنونا في رمضان في مسلسل "هي كيميا؟!"، إن شاء اللّه هتنبسطوا جدا".

مسلسل «هى كيميا»

يشارك فى بطولة مسلسل «هى كيميا» بجانب دياب ومصطفى غريب كل من مريم الجندى وفرح يوسف وميشيل ميلاد، وآخرون، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.

إيمي سمير غانم مصطفى غريب أعمال مصطفى غريب

