قائمة برشلونة لمواجهة جيرونا بالدوري الإسباني

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة البلوجرانا لمواجهة جيرونا، في المباراة التي ستجمع بينهما، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة برشلونة عودة البرازيلي رافينيا دياز بالإضافة إلى استمرار تواجد روني بارادجي.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا – فوتشينيك تشيزني – كوشين.

خط الدفاع: جواو كانسيلو – أليخاندرو بالدي – رونالد أراوخو – باو كوبارسي – جيرارد مارتن – جول كوندي – إريك جارسيا.

خط الوسط: فيرمين لوبيز – مارك كاسادو – داني أولمو – فرينكي دي يونج – مارك بيرنال – تومي.

خط الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – لامين يامال – رافينيا دياز – روني بارادجي.

ويحتل فريق برشلونة وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر.