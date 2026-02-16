قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية السعودية تدين قرار الاحتلال تحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يسمى أملاك الدولة
أرقام قياسية غير مسبوقة لمصطفى شوبير في أفريقيا.. تفاصيل
لأول مرة.. الجيش الأمريكي ينقل مفاعل نووي جوا
بعد قليل أولى جلسات محاكمة التيك توكر عمر فرج وشقيقه
حكومة الاحتلال توافق على بناء مطار دولي جديد على أطراف قطاع غزة
لو شوفت حد بلغ.. تحذير عاجل لمستخدمي الألعاب النارية
معبر رفح يستعد لاستقبال دفعة جديدة من الفلسطينيين للعلاج بالمستشفيات المصرية
بث مباشر | استقبال معبر رفح دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة
مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة
فرق من الهلال الأحمر المصري تتمركز عند معبر رفح لتيسير حركة الفلسطينيين
استهداف إسرائيلي لسيارة في بلدة حنين جنوبي لبنان
حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان.. 40 مليار جنيه لدعم محدودي الدخل وتحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام جيرونا في الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة
رباب الهواري

يستعد فريق برشلونة لخوض مباراة مهمة مساء اليوم الإثنين، عندما يلتقي مع جيرونا في إطار منافسات الدوري الإسباني “الليجا” لموسم 2025-2026. 

المباراة تأتي ضمن الجولة الرابعة والعشرين من البطولة، ويستضيفها ملعب مونتيليفي، حيث يحل برشلونة ضيفًا على الفريق الكتالوني الآخر.


 


 

غيابات مؤثرة تضرب صفوف برشلونة

يعاني برشلونة من غياب عدد من لاعبيه الأساسيين بسبب الإصابات. حيث يتأكد غياب جافي وأندرياس كريستنسن وبيدري عن اللقاء. كما تشهد صفوف الفريق حالة من القلق حول جاهزية كل من رافينها وماركوس راشفورد، وسط ترقب من الجهاز الفني لتقييم حالتهم قبل المباراة. هذه الغيابات قد تؤثر على خطط المدرب وتوزيع اللاعبين في الملعب.

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام جيرونا

من المتوقع أن يخوض برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:


 

  • حراسة المرمى: خوان جارسيا
  • خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، جيرارد مارتن، أليخاندرو بالدي
  • خط الوسط: إريك جارسيا، فرينكي دي يونج
  • خط الوسط المهاجم: لامين يامال، داني أولمو، فيرمين لوبيز
  • خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي
     

موقف الفريقين في جدول الدوري

يحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، متأخرًا بفارق نقطتين فقط عن المتصدر ريال مدريد، ما يجعل هذه المباراة حاسمة في صراع الصدارة. على الجانب الآخر، يتواجد جيرونا في المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في الابتعاد عن مناطق الهبوط.

أهمية المباراة وتأثيرها على المنافسة

تعتبر مواجهة برشلونة وجيرونا فرصة مهمة للفريق الكتالوني لتعزيز موقفه في جدول الدوري، خاصة مع المنافسة الشديدة مع ريال مدريد على الصدارة. كما أن الفوز سيعطي برشلونة دفعة معنوية كبيرة قبل استكمال مواجهاته في الليجا وبطولات أخرى. أما جيرونا، فالمباراة تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الفريق على تقديم أداء قوي أمام أحد أكبر الأندية الإسبانية


 

برشلونة الدورى الاسبانى اخبار الرياضة كوره عالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية

رمضان يوم اي

الأربعاء أم الخميس؟.. البحوث الفلكية تحسم موعد رمضان 2026

بطاقة التموين

400 جنيه على بطاقة التموين.. موعد صرف منحة رمضان ضمن حزمة الحماية الاجتماعية

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

دموع تختلط بعبارات الشكر | لحظات أخيرة بمكتب محافظ بورسعيد قبل المغادرة

دموع تختلط بعبارات الشكر.. اللحظات الأخيرة لمحافظ بورسعيد قبل المغادرة

المحمول

شعبة المحمول تطرح اقتراحا جديدا لحل أزمة الضريبة

عداد الغاز

متحدث البترول يكشف عن حقيقة وصول تكلفة عداد الغاز لـ60 ألف جنيه

حسين الشحات

ناقد رياضي مهاجما حسين الشحات: السيرة أطول من المسيرة

ترشيحاتنا

رحمة محسن

بملابس كاجوال .. رحمة محسن تتألق في أحدث ظهور

مكرونة باللحمة المفرومة والعدس

أرخص أكلة بروتين.. طريقة عمل المكرونة باللحمة المفرومة والعدس بجبة

ضعف البصر

منظمة الصحة العالمية تكشف أسباب ضعف البصر وطرق الوقاية من مضاعفاته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد