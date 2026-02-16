تشكيل برشلونة المتوقع أمام جيرونا في الدوري الإسباني

يستعد فريق برشلونة لخوض مباراة مهمة مساء اليوم الإثنين، عندما يلتقي مع جيرونا في إطار منافسات الدوري الإسباني “الليجا” لموسم 2025-2026.

المباراة تأتي ضمن الجولة الرابعة والعشرين من البطولة، ويستضيفها ملعب مونتيليفي، حيث يحل برشلونة ضيفًا على الفريق الكتالوني الآخر.









غيابات مؤثرة تضرب صفوف برشلونة

يعاني برشلونة من غياب عدد من لاعبيه الأساسيين بسبب الإصابات. حيث يتأكد غياب جافي وأندرياس كريستنسن وبيدري عن اللقاء. كما تشهد صفوف الفريق حالة من القلق حول جاهزية كل من رافينها وماركوس راشفورد، وسط ترقب من الجهاز الفني لتقييم حالتهم قبل المباراة. هذه الغيابات قد تؤثر على خطط المدرب وتوزيع اللاعبين في الملعب.

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام جيرونا

من المتوقع أن يخوض برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:





حراسة المرمى: خوان جارسيا

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، جيرارد مارتن، أليخاندرو بالدي

خط الوسط: إريك جارسيا، فرينكي دي يونج

خط الوسط المهاجم: لامين يامال، داني أولمو، فيرمين لوبيز

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي



موقف الفريقين في جدول الدوري

يحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، متأخرًا بفارق نقطتين فقط عن المتصدر ريال مدريد، ما يجعل هذه المباراة حاسمة في صراع الصدارة. على الجانب الآخر، يتواجد جيرونا في المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في الابتعاد عن مناطق الهبوط.

أهمية المباراة وتأثيرها على المنافسة

تعتبر مواجهة برشلونة وجيرونا فرصة مهمة للفريق الكتالوني لتعزيز موقفه في جدول الدوري، خاصة مع المنافسة الشديدة مع ريال مدريد على الصدارة. كما أن الفوز سيعطي برشلونة دفعة معنوية كبيرة قبل استكمال مواجهاته في الليجا وبطولات أخرى. أما جيرونا، فالمباراة تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الفريق على تقديم أداء قوي أمام أحد أكبر الأندية الإسبانية



