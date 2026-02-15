إصابة راشفورد تبعده عن مباراة برشلونة ضد جيرونا

أكد نادي برشلونة أن مهاجمه الإنجليزي ماركوس راشفورد سيغيب عن مواجهة الفريق المقبلة أمام جيرونا، المقررة يوم الاثنين على ملعب مونتيليفي، نتيجة استمرار إصابته في الركبة.

ولم يشارك راشفورد في تدريبات الفريق يوم الأحد، واكتفى بالتمارين الفردية، ما يشير بوضوح إلى استبعاده من التشكيلة الأساسية.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال مباراة مايوركا الأخيرة بعد اصطدام أدى إلى شعوره بألم في الركبة اليسرى، ولم يشارك في مباراة أتلتيكو مدريد اللاحقة بسبب نفس المشكلة، رغم عدم خطورة الإصابة حسب المؤشرات الأولية.

من جهة أخرى، سيكون البرازيلي رافينيا متاحًا للمباراة بعد إتمامه ثلاث حصص تدريبية مع الفريق، لكن من المتوقع أن يشارك كبديل في الشوط الثاني وفق سياسة المدرب هانز فليك التي تعتمد على الاحتفاظ باللاعبين الجاهزين في مثل هذه المواقف.

وتكتسب مباراة جيرونا أهمية خاصة لبرشلونة في سعيه لتعزيز موقعه بجدول ترتيب الدوري الإسباني، وسط ترقب جماهيري لمعرفة قدرة الفريق على تعويض غياب راشفورد والحفاظ على وتيرة الأداء الهجومي المعتادة.