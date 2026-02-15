قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد الجوية: رياح خماسين وأتربة مثارة.. وطقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا
وزير الصحة للشيوخ: توزيع أجهزة علاج الأورام وفق خريطة صحية دقيقة
تاريخ مواجهات الأهلي أمام الجيش الملكي قبل موقعة دوري أبطال أفريقيا
بيطري الغربية: قافلة للكشف 118 حيوان وماشية و2000 طائر وصرف التحصينات والأدوية
القمة الإفريقية تدين الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال وتدعو إلى سحبه فورا
وزير الخارجية: مصر تدعم الكوميسا لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة بالقارة الإفريقية
السفير حسام زكي ينعى الدكتور مفيد شهاب: رمز الدفاع عن الحق المصري والفلسطيني
إندونيسيا تحدّد مهام قواتها في غزة.. بقاء تحت القيادة الوطنية وانسحاب مشروط
بعد القبض على سماسرة الدواجن.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق
أبو العينين ناعيًا مفيد شهاب: أحد جنود مصر الذين خاضوا أشرس معركة قانونية في تاريخها لاستعادة طابا
إنشاء 6 حارات و23 كوبريًا.. وزير النقل يتابع مشروع الطريق الدولي الساحلي بين دمياط والدقهلية
حرب من نوع آخر.. واشنطن وتل أبيب تتفقان على تصعيد الضغط الاقتصادي ضد إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

غياب رافينيا يكشف النقاط السوداء في برشلونة .. كيف يتحكم البرازيلي في إيقاع الفريق ويصنع الفارق ؟

رافينيا
رافينيا

تعرض نادي برشلونة في الفترة الأخيرة لعدة صدمات كروية على مختلف الأصعدة من الدوري الإسباني إلى دوري أبطال أوروبا والكأس المحلي ويبدو أن غياب البرازيلي رافينيا عن التشكيلة الأساسية كان أحد الأسباب الجوهرية وراء هذه الأزمات وفق ما أظهرت تقارير وتحليلات الأرقام الحديثة.

فبعد الخسارة الثقيلة أمام أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة في كأس ملك إسبانيا بات واضحا أن الفريق يعاني خللا حقيقيا في بنيته الهجومية والدفاعية عندما يغيب رافينيا عن الملعب.

الصحف الإسبانية وعلى رأسها " موندو ديبورتيفو " أكدت أن تأثير اللاعب لا يقتصر على صناعة الفرص أو تسجيل الأهداف فحسب بل يشمل التحكم في رتم المباراة وتنظيم الضغط الدفاعي واستعادة الكرة بسرعة وهو ما يفسر تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

الأرقام تكشف الحقيقة

تشير الإحصاءات إلى أن برشلونة تلقى ست هزائم هذا الموسم في مختلف المسابقات وكان رافينيا غائبا عن خمس منها بسبب الإصابة بينما شارك بشكل محدود في مباراة ضد تشيلسي لدقائق معدودة فقط.

وعند تحليل البيانات الفنية يظهر الفارق الواضح بين وجود رافينيا وغيابه:

مع رافينيا في الملعب:

متوسط الأهداف المسجلة: 2.82 هدف لكل مباراة

متوسط الأهداف المستقبلة: 0.77 هدف لكل مباراة

نسبة الفوز بالالتحامات الدفاعية: 63.15%

متوسط استعادة الكرة: 78.32 مرة

متوسط اعتراض الكرة: 32.23 مرة

دون رافينيا:

متوسط الأهداف المسجلة: 2.33 هدف لكل مباراة

متوسط الأهداف المستقبلة: 1.8 هدف لكل مباراة

نسبة الفوز بالالتحامات الدفاعية: 61.15%

متوسط استعادة الكرة: 74.4 مرة

متوسط اعتراض الكرة: 30.53 مرة

كما أظهرت الأرقام أن الخصوم يسددون بشكل أكبر على مرمى برشلونة في غياب اللاعب البرازيلي ما يزيد الضغط على الدفاع ويكشف هشاشة الفريق التكتيكية.

تأثيره على الفريق

رافينيا ليس مجرد جناح يساهم في الهجوم بل هو لاعب متعدد الأبعاد يجمع بين القدرة على صناعة اللعب وإعادة تنظيم الفريق عند فقد الكرة وتطبيق الضغط على المنافس.

ويضع غيابه الفريق في موقف دفاعي مستمر ويجعل لاعبي برشلونة أكثر عرضة للارتباك أمام فرق منظمة وهو ما حدث أمام أتلتيكو مدريد حيث انهار الفريق أمام التكتل الدفاعي والهجمات المرتدة المنظمة للخصم.

وبحسب الصحيفة الإسبانية فإن تأثير اللاعب يمتد إلى الخطط التكتيكية للمدرب هانسي فليك الذي وجد نفسه مضطرًا لتعديل الهجوم والدفاع بسبب غياب عنصر أساسي يشكل محور الأداء الجماعي.

عودة رافينيا

في ظل هذه الأوضاع يبدو الخبر السار للمدرب هانسي فليك وجماهير برشلونة هو اقتراب رافينيا من استعادة كامل لياقته البدنية بعد أن بدأ التدريب الجماعي ما قد يجعله جاهزا لمواجهة جيرونا المقبلة.

وجود اللاعب في المباراة سيعيد التوازن للفريق ويزيد من القدرة على التحكم في إيقاع المباريات سواء في السيطرة على الكرة أو بناء الهجمات كما سيخفف الضغط على لاعبين مثل بيدري وداميان ويعيد التناسق بين خط الوسط والهجوم.

رافينيا صانع الأزمات المضادة

بعيدًا عن التركيز على المباريات الفردية يمكن النظر إلى رافينيا كلاعب قادر على تحويل " أزمات برشلونة " إلى فرص وكشف غيابه نقاط ضعف الفريق لكنه أيضا أظهر مدى أهمية اللاعب في صناعة التوازن وجعله اللاعب الذي يضبط إيقاع الفريق.

إذا استعاد برشلونة نسق أدائه مع عودة رافينيا فقد يصبح قادرا على تجاوز محنته الحالية في الدوري الإسباني والكأس وربما يعيد الفريق لمكانه الطبيعي في صراع الألقاب الأوروبية حيث يشكل اللاعب البرازيلي حجر الزاوية في أي خطة هجومية أو دفاعية.

برشلونة الدوري الإسباني دوري أبطال أوروبا رافينيا كأس ملك إسبانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كشف لغز العثور على أجنة داخل جوال

كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

حسام موافي

شائعات كاذبة وغير صحيحة .. حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي

حسام موافي

مصادر مُقرّبة من الدكتور حسام موافي: بخير ويمارس عمله بصورة طبيعية

المرشد والرئيس ورئيس البرلمان في إيران

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

دواجن وبيض

صعود جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الاهلي

الأهلي هياخد الدوري وهو نايم في البيت .. اعرف السبب

الاهلي

ناقد رياضي يُثير الجدل: من مصلحة الأهلي إنه يخسر بُكره من الجيش الملكي لهذا السبب

ترشيحاتنا

رحمة محسن

بملابس كاجوال .. رحمة محسن تتألق في أحدث ظهور

مكرونة باللحمة المفرومة والعدس

أرخص أكلة بروتين.. طريقة عمل المكرونة باللحمة المفرومة والعدس بجبة

ضعف البصر

منظمة الصحة العالمية تكشف أسباب ضعف البصر وطرق الوقاية من مضاعفاته

بالصور

إزالة 117 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لغذاء لذيذ..اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي

اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي
اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي
اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي

منها إطلالة مغربية.. أصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض
اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض
اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

جومانا مراد تخطف الأنظار بجمالها في عيد الحب

جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد