شكوى رسمية للاتحاد الإسباني.. بيان ناري من برشلونة ضد التحكيم

أعلن نادي برشلونة، اليوم السبت 14 فبراير، أنه وجه رسالة رسمية إلى رئيس الاتحاد الإسباني، ورئيس اللجنة الفنية للحكام، ومسؤول تقنية الـVAR، ومدير الدائرة القانونية، للتعبير عن قلقه العميق إزاء تكرار قرارات تحكيمية اعتبرها النادي مجحفة وغير متسقة مع المعايير المتعارف عليها.

وأشار النادي في الوثيقة إلى عدة نقاط أساسية، أبرزها:

غياب الاتساق التأديبي:

شدد برشلونة على وجود تفاوت في القرارات التأديبية تجاه حالات متشابهة، ما يخلق شعورًا بازدواجية المعايير ويؤثر على العدالة والمساواة داخل المنافسات.

تباين في تفسير لمسات اليد:

لفت النادي الانتباه إلى التناقض في تفسير لمسات اليد داخل منطقة الجزاء، حتى في مباريات أدارها نفس الحكام، مما يثير انطباعًا بقرارات غير قابلة للتنبؤ.

تراكم الأخطاء التحكيمية المؤثرة:

أشار النادي إلى تكرار أخطاء حاسمة خلال الموسم أثرت سلبًا على نتائجه، واعتبر أن هذا التراكم يضر بمصداقية المنافسة ويقلل الثقة في التحكيم.

تطبيق وشفافية تقنية الـVAR:

عبر برشلونة عن مخاوفه بشأن عدم وضوح تطبيق التقنية، خصوصًا في الحالات الدقيقة، وطالب بالنشر الكامل لتسجيلات صوت الـVAR لتعزيز الشفافية والتوعية التحكيمية.

معايير مراجعة الشاشة:

انتقد النادي غياب معيار موحد لإرسال الحكام لمراجعة اللقطات على الشاشة، معتبرًا أن هذا يساهم في شعور بعدم المساواة وانعدام الأمان في القرارات.

وأكد برشلونة أن هذه المبادرة لا تهدف للتشكيك في احترافية الحكام، بل للمطالبة بمراجعة عاجلة للمعايير لضمان توحيد القرارات التحكيمية، والمساواة بين الأندية، والحفاظ على مصداقية المسابقات.

واقترح النادي إنشاء مدونة أو لائحة تأديبية للطاقم التحكيمي تتضمن عواقب واضحة وشفافة للأخطاء الجسيمة، بما يعزز الثقة في المنظومة، ويضمن إطار عمل مستقر وعادل لجميع الأندية.

وشدد برشلونة على ضرورة التعامل مع هذه المطالب بجدية، واتخاذ إجراءات عملية لتجنب تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً.