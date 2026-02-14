قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: الرئيس السيسي كلف الحكومة بزيادة المرتبات بداية من يوليو
المصري يتأهل لربع نهائي الكونفدرالية بعد الفوز على زيسكو الزامبي 2-0
متى أول يوم رمضان ؟
شهر رمضان فلكيا.. الهلال يولد مساء الأربعاء والمسلمون يؤدون التراويح
سعر ومواصفات سوإيست S08 في الإمارات.. صور
الأمم المتحدة: الفاشر وكردفان تشهدان انتهاكات مروعة وجرائم حرب
الخارجية: مصر تدعم تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية لتعزيز التكامل والتبادل التجاري
تصدر المجموعة.. الزمالك يتأهل لربع نهائي الكونفدرالية بالفوز على كايزر تشيفز
وزير الخارجية: مصر تعمل مع الشركاء لدفع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع هبوب رياح مثيرة للرمال في هذه المناطق
وزير الخارجية المجري: لن نسمح بسحبنا إلى حرب أوكرانيا ولن نرسل أموال شعبنا
تسليم طفل لأسرته لمحاولته بيع إكسسوارات للسائحين بالغردقة بشكل إلحاحي
برلمان

الجبلي يدعو الحكومة لربط المشروعات الزراعية بحياة كريمة

المهندس عبد السلام الجبلي
المهندس عبد السلام الجبلي
عبد الرحمن سرحان

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية ورئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ سابقا، أهمية القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، والمتعلقة بتوفير حزمة الحماية الاجتماعية وصرف مرتبات العاملين وكذلك ما يتعلق باستكمال مشروع حياة كريمة.

وقال الجبلي في تصريحات اليوم،: أن التوجيه بتوفير مخصصات مالية إضافية للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" يعكس إصرار القيادة السياسية على إتمام التنمية وتطوير الريف المصري دون إبطاء، مثمنا ماتم إنجازه خلال السنوات الماضية في ذلك المشروع القومى الذى حقق طفرة غير مسبوقة في تغيير شكل الريف المصري في مصر.

وأضاف الجبلي، أن "حياة كريمة" ليست مجرد مبادرة خدمية، بل هي إعادة صياغة لواقع الحياة في الريف، مشيراً إلى أن المخصصات الجديدة ستسهم في سرعة إنجاز مشروعات الصرف الصحي، ومياه الشرب، والكهرباء، والمراكز الطبية التي ينتظرها الملايين.

وثمن الجبلي، حرص الرئيس على إنهاء المرحلة الأولى بالكامل، معتبراً أن هذا الدعم المالي الإضافي يقطع الطريق أمام أي تحديات اقتصادية عالمية قد تؤثر على سرعة التنفيذ، ويضمن تسليم المشروعات للأهالي في توقيتاتها المحددة.

ودعا الجبلي الحكومة إلى سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، مع التفكير في ربط إنشاء عدد من المشروعات التنموية في القطاع الزراعى  بمشروع حياة كريمة، بحيث يتم اعتبار تخصيص أراضي وإنشاء مشروعات اقتصادية في القطاع الزراعى والتصنيع الزراعي جزءا من مشروعات حياة كريمة، بما يعود علي القرى وأهالي الريف بالنفع العام وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.

وأضاف،:"إن انحياز الرئيس السيسي لمشروع 'حياة كريمة' في هذا التوقيت هو رسالة لكل مواطن في أبعد قرية بمصر بأن حقوقه في التنمية والخدمات هي أولوية قصوى لا تقبل التأجيل.

أوضح النائب أن تزامن دعم "حياة كريمة" مع إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية وشهر رمضان، يخلق شبكة أمان متكاملة؛ حيث توفر الدولة الدعم النقدي المباشر من جهة، والخدمات الأساسية والكرامة الإنسانية من جهة أخرى.

السيسي البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان نواب

