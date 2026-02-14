شباب النواب: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تدخل السعادة على المصريين قبل رمضان

أشاد محمد مجاهد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن وأمين حزب حماة الوطن بالإسكندرية بالتوجيه الذي أصدره اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضرورة تطبيق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخل قبل بداية شهر رمضان.

وقال "مجاهد" في تصريحات إن اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية جاء لمراجعة الشكل النهائي للحزمة قبل إصدارها لتدخل الفرح والسعادة على قلوب الآلاف من المصريين قبل بداية شهر رمضان شهر السعادة والبركة .

وأكد نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب أن هذه الحزمة تأتي في إطار جهود الرئيس السيسي المستمرة بدعم المواطن المصري وتقديم كافة سبل الدعم له وخاصة من محدودي الدخل وتأتي استكمالاً للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي ساهمت في تغيير حياة ملايين المصريين للأفضل.

وأضاف "مجاهد" أن تأكيد الرئيس على ضرورة دعم قطاع الصحة من خلال توفير العلاج الطبي وتحسين خدمات الرعاية الصحية، وعلاج الحالات الحرجة وقوائم الانتظار، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يأتي لاستكمال توفير حياة كريمة للمواطن المصري خاصة أن منظومة الصحة من أهم القطاعات التي تساهم في التخفيف على المواطن.