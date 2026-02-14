لأول مرة| دورة رمضانية للمصريين في السعودية

يستعد عدد من أبناء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية لإطلاق دورة رمضانية لكرة القدم لأول مرة “على الطريقة المصرية”، وذلك تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وسط ترحيب واسع من أبناء الجالية.

وقال المهندس أحمد أبو العلا، مصري مقيم بالخارج، وصاحب فكرة الدورة، إن المبادرة تأتي في ظل ارتفاع وعي المصريين بالخارج وحرصهم على التمسك بهويتهم الوطنية وعاداتهم وتقاليدهم، مؤكدًا أن الفعالية تحمل شعار «دورة الجمهورية الجديدة» تعبيرًا عن ارتباطهم بالدولة المصرية ودعمهم لجهودها في رعاية أبناء الوطن في الداخل والخارج.

وأوضح أن أهداف الدورة لا تقتصر على الجانب الرياضي والترفيهي، بل تمتد لدعم الترويج السياحي من خلال إطلاق أسماء المعالم الأثرية والمدن الجديدة على الفرق المشاركة، فضلًا عن تعزيز الروابط الاجتماعية بين أبناء الجالية، مع توجيه دعوات لحضور ممثلين عن السفارة المصرية وعدد من الجاليات الأخرى في حفلي الافتتاح والختام.

وأشار المهندس أحمد أبو العلا، إلى أن المبادرة لاقت انتشارًا واسعًا عبر مجموعات المصريين في السعودية، مع مشاركة أكثر من 10 فرق حتى الآن، واستعداد عدد من أبناء الجالية للحضور إلى العاصمة الرياض من مدن ومحافظات أخرى للمشاركة في الحدث.

من جانبه، أكد الكابتن علي غزال، المشرف على الدورة، اكتمال الاستعدادات لانطلاقها مع بداية الشهر الكريم، مشددًا على أن المصريين في الخارج يمثلون قوة ناعمة تعكس صورة إيجابية عن وطنهم، وأن هذه المبادرة تمثل خطوة أولى نحو توسيع الأنشطة المجتمعية للجالية خلال الفترة المقبلة.