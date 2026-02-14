قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: الرئيس السيسي كلف الحكومة بزيادة المرتبات بداية من يوليو
المصري يتأهل لربع نهائي الكونفدرالية بعد الفوز على زيسكو الزامبي 2-0
متى أول يوم رمضان ؟
شهر رمضان فلكيا.. الهلال يولد مساء الأربعاء والمسلمون يؤدون التراويح
سعر ومواصفات سوإيست S08 في الإمارات.. صور
الأمم المتحدة: الفاشر وكردفان تشهدان انتهاكات مروعة وجرائم حرب
الخارجية: مصر تدعم تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية لتعزيز التكامل والتبادل التجاري
تصدر المجموعة.. الزمالك يتأهل لربع نهائي الكونفدرالية بالفوز على كايزر تشيفز
وزير الخارجية: مصر تعمل مع الشركاء لدفع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع هبوب رياح مثيرة للرمال في هذه المناطق
وزير الخارجية المجري: لن نسمح بسحبنا إلى حرب أوكرانيا ولن نرسل أموال شعبنا
تسليم طفل لأسرته لمحاولته بيع إكسسوارات للسائحين بالغردقة بشكل إلحاحي
بالصور

بأفكار بسيطة وغير مكلفة.. كيف تحتفل بعيد الحب 2026؟

آية التيجي

مع اقتراب عيد الحب 2026، يتزايد البحث عن أفكار بسيطة للاحتفال بالفلانتين دون تحمل أعباء مادية كبيرة. 

فبينما يربط البعض هذه المناسبة بالهدايا الثمينة والعشاء الفاخر، يؤكد خبراء العلاقات أن المعنى الحقيقي لهذا اليوم يكمن في صدق المشاعر والاهتمام المتبادل.

وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الأسرية، إن الاحتفال بـ عيد الحب لا يحتاج إلى تكاليف مرتفعة، بل إلى “حضور حقيقي واهتمام صادق يعززان قوة العلاقة بين الطرفين”.

تخصيص وقت للشريك أهم هدية في الفلانتين

وأوضح الدكتور أحمد أمين أن من أفضل طرق الاحتفال بعيد الحب تخصيص وقت حقيقي للشريك بعيدًا عن الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي.

مشيرًا إلى أن "الجلوس معًا والحديث عن الذكريات والخطط المستقبلية يعيد الدفء للعلاقة ويجدد مشاعر القرب".

وأضاف أن كثيرًا من الأزواج يهملون قيمة الوقت المشترك، رغم أنه يُعد من أهم عوامل استقرار العلاقات.

رسائل حب مكتوبة بخط اليد.. تأثير يدوم طويلًا

وأكد خبير العلاقات الأسرية أن رسائل عيد الحب المكتوبة بخط اليد تحمل تأثيرًا عاطفيًا أقوى من الهدايا التقليدية، لأنها تعبّر عن تقدير حقيقي ومشاعر صادقة.

وقال: "الكلمات الصادقة تظل في الذاكرة، وقد تُحدث أثرًا أعمق من هدية باهظة الثمن".

إعداد وجبة منزلية.. مشاركة تعزز الترابط

ومن بين أفكار الاحتفال بالفلانتين في المنزل، أشار الدكتور أحمد أمين إلى أن إعداد وجبة بسيطة معًا يخلق أجواءً من الألفة والتعاون، ويعزز روح الشراكة بين الطرفين.

وأوضح أن الهدف ليس إعداد طعام فاخر، بل مشاركة اللحظة والضحك والتفاعل الإيجابي.

اللفتات الصغيرة تصنع الفارق

وشدد خبير العلاقات على أهمية اللفتات الرمزية، مثل تقديم وردة واحدة، أو قطعة شوكولاتة مفضلة، أو هدية بسيطة تعبّر عن معرفة كل طرف باهتمامات الآخر، مؤكدًا أن "قيمة الهدية في معناها لا في ثمنها".

أنشطة بسيطة تعزز الدفء العاطفي

كما نصح بقضاء نزهة هادئة، أو المشي سويًا، أو مشاهدة فيلم مفضل في المنزل، باعتبارها من أبسط أفكار عيد الحب التي تمنح شعورًا بالراحة والطمأنينة.

وأشار إلى أن الأجواء الهادئة غالبًا ما تكون أكثر صدقًا وقربًا للقلب من الاحتفالات الصاخبة.

الحب لا يرتبط بيوم واحد

واختتم الدكتور أحمد أمين تصريحه بالتأكيد على أن الاحتفال الحقيقي بالحب لا يجب أن يقتصر على يوم 14 فبراير فقط، بل ينبغي أن يكون أسلوب حياة قائمًا على الاحترام والدعم والتقدير المتبادل.

وقال: "عيد الحب فرصة للتذكير بالمشاعر، لا للمبالغة أو الاستعراض، فاستمرارية الاهتمام هي الأساس في أي علاقة ناجحة".

