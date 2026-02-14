وزير الخارجية: مصر تعمل مع الشركاء لدفع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إن المواقف الأفريقية دائمًا سند وداعم للقضية الفلسطينية ولِحَقّ الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقبلة.

وأضاف عبد العاطي، خلال لقاء خاص مع قناة «إكسترا نيوز»، على هامش ترؤسه لوفد مصر في قمة الاتحاد الأفريقي،: «واليوم استمعنا لكلمة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، تلاها رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وسيصدر إعلان فلسطين غدًا في نهاية أعمال القمة».

التحرك لتنفيذ كافة الاستحقاقات

وتابع وزير الخارجية: «مصر تبذل أقصى جهودها مع أشقاءها قطر وتركيا ومع أصدقاءها في أمريكا، بدون الانخراط الأمريكي من جانب الرئيس ترامب المباشر لا يمكن الحديث عن تنفيذ خطة السلام في غزة، ولا إجبار الجانب الإسرائيلي على تنفيذ استحقاقاته طبقًا لهذه الخطة، ولذلك نبذل كل جهد ممكن، ولكن للأسف هناك غياب للإرادة السياسة من طرف ما، في التحرك؛ لتنفيذ كل الاستحقاقات الخاصة بالمرحلة الثانية، ونأمل أن يكون اجتماع مجلس السلام نقطة انطلاق أخرى للدفع في تنفيذ كافة نقاط خطة الرئيس ترامب للسلام».