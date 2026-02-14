الأبيض لم ولن ينتهي.. أحمد دويدار يحتفل بتأهل الزمالك لربع نهائي الكونفدرالية

تأهل فريق الزمالك إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد فوزه المستحق على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد هيئة قناة السويس.

وكتب أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق عبر حسابه على فيسبوك "الزمالك بمن حضر وجمهوره أفضل جمهور في الكون قولت وهفضل الزمالك لم ولن ينتهي علشان جمهوره عظيم"

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمد إسماعيل – محمد شحاتة – أحمد شريف.

خط الهجوم : عدي الدباغ – ناصر منسي – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي وعمر جابر والسيد أسامة وأحمد خضري ومحمد السيد وعبد الله السعيد وأحمد حمدي وشيكو بانزا وسيف الجزيري.

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

1- الزمالك 11 نقطة

2- المصري 10 نقاط

3- كايزر تشيفز 10 نقاط

4- زيسكو 3 نقاط

وتأهل المصري البورسعيدي فى نفس المجموعة على حساب كايزر تشفيز، بعد التعادل في رصيد النقاط، بفضل فارق الأهداف، خاصة أنهما تساويا في المواجهات المباشرة؛ إذ فاز كل فريق على الآخر بنتيجة 2 - 1.

ويملك المصري فارق أهداف (+2 هدفين) بعد تسجيل 9 أهداف، واستقبال 7، في حين لدى كايزر تشيفز فارق أهداف (+هدف واحد)، بتسجيل 7 أهداف واستقبال 6.