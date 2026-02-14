حفيظ دراجي: مولودية الجزائر لا يستحق التواجد في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

علق المعلق حفيظ دراجي على مباراة المولودية وصن داونز فى ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

مباراة المولودية وصن داونز

وقال دراجي أثناء تعليقه علي المباراة :"بكل صراحة،مولودية الجزائر بمردوده اليوم لا يستحق التواجد في ربع النهائي".

واشتعلت الأجواء قبل مباراة صن داونز الجنوب أفريقي ومولودية الجزائر فى ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وخاضفريق صن داونز بقيادة البرتغالي ميجيل كاردوزو مباراة قوية أمام نظيره فريق مولودية الجزائر في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا الساعة الـ 3 عصراً على أن تذاع عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 2.

وخرج مدرب مولودية الجزائر رولاني موكوينا، برد قوي قبل المواجهة الحاسمة في ختام دور المجموعات علي أنباء إيقاف محلل أداء فريق صن داونز قائلا: بجانب قرار الإيقاف لمحلل أداء المنافس تم تعيين حكم غير مُصنف لإدارة اللقاء.